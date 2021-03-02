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Şahap Gürler Pazaryeri’nde sona yaklaşılıyor

Mamak Belediyesi, Şahap Gürler Mahallesi'nde hayata geçirdiği pazaryerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Şahap Gürler Pazaryeri’nde sona yaklaşılıyor

Toplam 1500 metrekare alan üzerine inşâ edilen kapalı pazar yeri, bölgeyi modernleştirmek ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için tasarlandı. Yapımı yüzde 80 seviyesine ulaşan pazaryeri tamamlandığında hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar hava şartlarından etkilenmeyerek, rahatça alışveriş yapacak. 

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Sağlıklı alışveriş imkanı
Pazaryerinin inşasında sona yaklaşıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, inşa edilen pazaryerinin çelik çatı üzeri kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İlçenin âhengini bozan pazar alanlarını yeniden düzenleyerek, alışveriş anlayışına konfor ve kalite getirdiklerini de belirten Köse,  “Günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekanlara taşıyoruz. Güzel Mamak’ımızda 12 kapalı, 11 açık olmak üzere 23 pazaryerimiz hemşehrilerimize hizmet vermekte. Şahap Gürler Mahallemizde hayata geçirdiğimiz pazaryerimiz ile ilçemize 24.’üncü pazaryerini kazandırıyoruz inşallah. İnşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mamak’ımıza yakışır, vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın beklentisine cevap verecek niteliklere sahip olarak inşa ettiğimiz proje, şimdiden ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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