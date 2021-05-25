Şahap Gürler semt pazarı açılış için gün sayıyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Şahap Gürler mahallesinde yapımı yüzde 98 seviyesine ulaşan pazaryerinde incelemelerde bulundu.

Mamak’ın yirmi dördüncü pazar yerine kavuştuğunu kaydeden Başkan Köse, pazaryerinin çevresindeki asfaltlama çalışmasının ardından önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacağının altını çizerek, “ Burada eksikliği hissedilen en büyük ihtiyaçlardan biri de pazaryerimizdi. İnşallah onu da çözüme kavuşturduk. Pandeminin en ağır şekilde kendisini hissettirdiği bu dönemde bile hamdolsun, devletimize güvenerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Temennimiz, mahcup olmadan yatırımlarımızı tamamlamak. Hizmet üretirken önceliğimiz milletimizdir. Aslolan Mamak’ımızdır, vatandaşımızdır. Kapalı pazar yerlerimizin sayıları artacak inşallah. Şimdiden Yeşilbayırlı ve Şahap Gürlerli hemşehrilermize hayırlı olsun” dedi. Köse, yeni kapalı pazaryerinin Mamak pazarcılarına da hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini diledi.

Sağlıklı alışveriş

Toplam 1500 metrekare alan üzerine inşâ edilen kapalı pazar yeri, bölgeyi modernleştirmek ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için tasarlandı. Yapımında sona gelinen pazaryeri tamamlandığında hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar hava şartlarından etkilenmeyerek, rahatça alışveriş yapacak.