Sahibinden satılık test kiti, hastaneye gitmek istemeyen vatandaş hızlı test kitlerine yöneldi

Başkent’te artan koronavirüs vakaları sonrası hastaneye gitmek istemeyenler hızlı test kitlerine yöneldi. Eczaneden markete hatta sosyal medya üzerinde satılan kitler 70 lirayla 100 lira arasında değişiyor.

Başkent’te koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlar kendi imkanlarıyla ulaştıkları test kitlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Hastanelere yoğun olduğu gerekçesiyle gitmekte endişe duyan vatandaşlar artık marketlerde dahi satılan bu test kitlerinden alarak kendilerini parmaklarından aldıkları kan örneği ile test ediyor. Yaşanan bu rağbetin ardından ise pek çok kişi üreticiden temin ettikleri bu kitleri sosyal medya üzerinden ya da ürün satılan telefon uygulamalarından satmaya başladı. Kitlerin fiyatları markalarına göre değişiklik gösterse de ortalama 70 ile 110 lira arasında.

İKİNCİ EL UYGULAMALARINDA SATILIYOR

Pek çok vatandaş üreticisinden ulaşarak temin ettiği test kitlerini telefon ve bilgisayar ile girilen ikinci el eşya satım uygulamalarında satıyor. Hatta bu sayfalarda hesap oluşturan pek çok market ve eczane de vatandaşlara buradan test kiti sattığını duyuruyor. Özelliklerine ve markasına göre değişen kitler 70 liradan başlayarak 110 liralara kadar satılıyor. Üreticiden taneyle temin edilmemesi de vatandaşı bu test kitlerine yöneltiyor.

TESTİ ALAN REHAVETE KAPILIYOR

Ancak test kitlerinin bu denli gelişigüzel satılması beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Test kitlerinden alarak ‘Bende bir şey yok’ ya da anlayışı ile pek çok vatandaş rahatça hareket edebiliyor ve hatta hastalığının farkına varmayarak kendi ve toplum sağlığını tehlikeye atıyor. Ne yazık ki bu testler vatandaşların dikkat etmesi gereken salgın döneminde rehavete kapılmasına neden olabiliyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA