  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Sahil Güvenlik 28 kaçak göçmeni kurtardı, Bakan Soylu, Yunan Bakanı etiketleyerek paylaşım yaptı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik 28 kaçak göçmeni kurtardı, Bakan Soylu, Yunan Bakanı etiketleyerek paylaşım yaptı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 06 Aralık saat 18.50'de, Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan yarı batık haldeki can salının içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, bölgeye yakın mevkideki bir balıkçı teknesi ile koordine kurarak arama- kurtarma çalışması başlattı. Bu kapsamda, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kadın ve çocuklardan oluşan 17 kişilik kaçak göçmen grubu kurtarılarak Didim Limanı'na çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı açıklamada bahse konu kaçak göçmenlerin ifadelerinde, "Bulamaç Adası'nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere 2 grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Gemisine bindirildikleri, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içerisinde Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenilmiştir" diye ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Aralık saat 21.00'da Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kurtarılan kaçak göçmenlerden edinilen bilgiye göre, bahse konu göçmenlerin 6 Aralık'ta Yunanistan unsurlarınca kadın ve çocuklardan ayrılan erkek göçmen grubu oldukları anlaşılmış, ağır şekilde darp edildikleri, vücutlarında yara izleri olduğu görülmüş, paralarına, cep telefonlarına ve diğer değerli eşyalarına el konulduğu" ifade edildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunan Bakan Notis Mitarachi'yi etiketleyerek, "Sahil Güvenlik unsurlarınız işkence ve insanlık dışı muamelede her geçen gün seviye atlıyor" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya tezkeresi Meclis'te12 Aralık 2020 Cumartesi 15:14
  • Uludağ'daki kar yağışı turizmcileri sevindirdi12 Aralık 2020 Cumartesi 14:17
  • Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi12 Aralık 2020 Cumartesi 12:19
  • Jandarmanın zırhlı araç sürücü adaylarına Bilecik'te zorlu eğitim12 Aralık 2020 Cumartesi 12:13
  • Palandöken: Yerli malı kullanmak bütçe açığını kapatmanın en önemli yollarından12 Aralık 2020 Cumartesi 11:25
  • Prof. Dr. Osman Sönmez: Bazı çiftçiler kuraklık nedeniyle yazlık ekim yapacak12 Aralık 2020 Cumartesi 11:16
  • Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı12 Aralık 2020 Cumartesi 10:57
  • Van'da PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve tüp ele geçirildi12 Aralık 2020 Cumartesi 10:50
  • Denizli'de ambulans ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı12 Aralık 2020 Cumartesi 10:47
  • Erdoğan: Türkmenistan'ın, Türk Konseyi'ne dahil olmasını temenni ettiğimizi vurgulamak isterim12 Aralık 2020 Cumartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti