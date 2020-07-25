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Sahil Güvenlik 4 yaşındaki Ayaz'ın hayalini gerçekleştirdi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, devriye görevinde bulunan Türk Sahil Güvenlik botunu daha yakından görmek isteyen Ayaz Kesen'in (4) isteği gerçek oldu. Ekiplerce, Sahil Güvenlik botunun dümenine geçirilen minik Ayaz, dürbün ile etrafı kontrol etti.
Sahil Güvenlik 4 yaşındaki Ayaz'ın hayalini gerçekleştirdi

Ayvacık ilçesinde, Kesen çiftinin oğulları Ayaz Kesen, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin, Sivrice Burnu açıklarında devriye görevine bulundukları sırada, Sahil Güvenlik botunu gördü. Çok heyecanlanan ve botu yakından görmek isteyen Ayaz'ın ailesi, durumu e-posta ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına iletti.  Kesen ailesi, gelen olumlu cevap üzerine Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'nda ağırlandı.

Sahil Güvenlik Karakolu'nda 'TCSG-28' Türk Sahil Güvenlik Botu'na binen Ayaz Kesen'in, botu görme hayali gerçek oldu. Ayaz Kesen, Sahil Güvenlik Botu'nun dümenine geçerek, dürbün ile etrafı kontrol etti. Ekipler, Ayaz Kesen ve ailesine, günün anısına Sahil Güvenlik botu fotoğrafı hediye etti.

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