  • BIST 110.576
  • Altın 377,463
  • Dolar 6,8414
  • Euro 7,6857
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Sahil Güvenlik denizlerde suça geçit vermiyor

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurlar, yılbaşından bu yana denizlerde 10 bin 926 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik denizlerde suça geçit vermiyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sahil Güvenlik birimlerinin, kara sularında arama kurtarma ve tıbbi tahliye faaliyetlerinin yanı sıra, düzensiz göç, kaçakçılık, deniz güvenliği, deniz çevresinin korunması ve yasa dışı su ürünleri avcılığı alanlarında çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik birimlerinin en fazla mesai harcadığı mücadele alanlarının başında düzensiz göç yer aldı.

Söz konusu dönemde sahil güvenlik birimlerince, 325 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Bu kapsamda 10 bin 926 düzensiz göçmen denizden sağ çıkarıldı, 33 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 organizatör ise adli mercilere teslim edildi.

Arama kurtarma ve tıbbi müdahale çalışmaları kapsamında da yılbaşından bugüne kadar Sahil Güvenlik birimlerinin sorumluluk sahasında meydana gelen 246 olayda denizden 4 bin 426 kişi kurtarıldı, 64 kişinin de cesedi çıkarıldı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlara yaklaşık 6 milyonluk ceza
Kaçakçılara göz artırmayan Sahil Güvenlik ekipleri, yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 5 bin 780 kilogram akivades (kum midyesi), 284 ton motorin, 158 ton fuel-oil, 4 ton yağlama yağı, 514 gram esrar ve 10 kök kenevir ele geçirdi.

Yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında 5 milyon 813 bin 580 lira idari para ceza uygulandı.

Deniz kirliliğini önlemek için devriyedeler
Sahil Güvenlik birimleri, deniz çevresinin korunmasına yönelik faaliyetlere de azami önem veriyor.

Bu kapsamda tespit edilen 29 deniz kirletilmesi olayına ilişkin sorumlulara 4 milyon 126 bin 595 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca gerçekleştirilen denetimlerde, belgesini gösteremeyen 18 gemi/tekne sahibine 353 bin 744 lira idari para ceza kesildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi uyardı: En kolay orada yayılıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 12:08
  • Şanlıurfa depremle sarsıldı17 Haziran 2020 Çarşamba 12:06
  • Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı17 Haziran 2020 Çarşamba 12:00
  • Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi17 Haziran 2020 Çarşamba 11:51
  • Çin: Hindistan ile sınır bölgesindeki sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştık17 Haziran 2020 Çarşamba 11:43
  • Eldivan kirazı tezgaha çıkmak için gün sayıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 11:36
  • TÜGVA online yaz okulunda 50 bini aşkın öğrenciye eğitim verecek17 Haziran 2020 Çarşamba 11:31
  • Sahil Güvenlik denizlerde suça geçit vermiyor17 Haziran 2020 Çarşamba 11:25
  • Kara suları 38 yıldır Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet17 Haziran 2020 Çarşamba 11:24
  • Adalet Bakanı Gül: Hukuk davaları ayrıntılı safhaların sadeleştirilmesiyle 7-8 ay daha erken bitecek17 Haziran 2020 Çarşamba 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti