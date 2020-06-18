Sahil Güvenlik Komutanlığı 38 yaşında

İçişleri Bakanı Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tuğamiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilen Ömer Toraman, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları Tuğamiral Cengiz Fitoz ve Albay Cengiz Ünver ile sahil güvenlik personeli yer aldı.

Bakan Soylu, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet teşkilatlarının sadece kanunla parayla ve kadro cetvelleriyle kurulmadığını, temellerinde yüksek ruhun yattığını söyledi.

Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın, 8 bin 484 kilometre kıyı şeridi ve 378 bin kilometrekare, Türkiye'nin kara yüz ölçümünün yarısına eşit olan 3 büyük denizde ve bir iç denizde görev yaptığına işaret eden Soylu, teşkilatın, mesaisinin ve kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'inin göç meselesiyle ilgili olduğunu kaydetti.

"Sizlere minnettarız ve müteşekkiriz"

Botlardaki ve sahadaki sahil güvenlik personeline seslenen Soylu, "Buradan tüm bu zorluklarınızı, insanlık için neler yaptığınızı, fedakarlıklarınızı görüyoruz, biliyoruz, takip ediyoruz. Bunun için sizleri takdir ediyoruz, sizlere minnettarız ve müteşekkiriz. Bu yükü azaltmak için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, 2016'da 5 bin 7 personeli bulunan Komutanlığın, bugün yüzde 30'luk artışla 6 bin 503 personele sahip olduğunu, 2016'da yüzde 71 olan profesyonelleşme oranının da yüzde 99,5 seviyesine çıktığını bildirdi.

"SGRS'de 13 istasyon kuruldu"

Koy sayısı fazla olan Ege Denizi'nde, göçmen ve diğer kaçakçılık türlerinin etkin takibinde hava araçlarından ciddi şekilde istifade ettiklerini ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Keza dijital teknolojiler noktasında, Türkiye'nin bana sorarsanız vizyon niteliğindeki güvenlik sistemlerinden birisi, SGRS adını verdiğimiz Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi ile denizlerimizin her santimetrekaresini gözleyebilme kabiliyeti kazanıyoruz. Halen 13 istasyon kuruldu, diğerlerinin çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanı sıra Kaan sınıfı yüksek süratli botlarımızın sayısı da artırılarak, hızlı ve etkin bir müdahale kapasitesine ulaştık ve bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Halihazırda sadece Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 sahil güvenlik botu ve 5 mobil radarla yaklaşık 350 ile 500 saat arası görev yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 3 helikopter ve keşif uçağıyla da Ege Denizi 7/24 gözlem altında tutulmaktadır."

Sahil güvenlik ile emniyet ve jandarma birimlerinin arasındaki yüksek uyuma dikkati çeken Soylu, akıllı yüzer unsurların ve korvetlerin kapasitesinin artırılmasının, uluslararası operasyon kabiliyetini olumlu etkilediğini ifade etti.

Sahil güvenliğin, jandarma ve emniyet teşkilatlarıyla ortak operasyonlara imza attığına işaret eden Soylu, "Sadece 2019'da 7 tanesi diğer birimlerle ortak olmak üzere 14 uyuşturucu operasyonu yapılmıştır. Yine sadece 2019'da 662 arama kurtarma faaliyeti yapılmış, 4 bin 592 kişi ve 184 tekne kurtarılmıştır. Geçen yıl Sahil Güvenlik Komutanlığımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 60 bin 97 kişidir. Sadece bu rakamlar bile nasıl bir sorumluluk altında olduğumuzun bir göstergesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin çok köklü kültür, yüksek kapasite ve tecrübeye sahip güvenlik kurumlarının bulunduğunu ifade eden Soylu, bu kurumlara sahip çıktığı, gelişmesi için her türlü desteği sağladığı için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Soylu, "Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu ülkenin 21. yüzyılın meselelerine attığı küresel bir imzadır. Bizler için tam anlamıyla bir gurur ve iftihar vesilesidir." dedi.

"105 bot daha envantere katılacak"

Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine gelecek zaman dilimi içinde 105 botun daha katılacağını belirten Soylu, bu botların gelmesi ve Sahil Gözetleme Radar Sisteminin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle Komutanlığın, kıyı şeridi ve sorumluluğundaki deniz sahasında "kuş uçurtmayacağı"nı bildirdi.

Teşkilata emek veren herkese teşekkür eden, şehit ve gazileri rahmet ve şükranla andığını belirten Soylu, Sahil Güvenlik Teşkilatının 38. yaş gününü kutladı.

"Gayret ve azimle çalışıyoruz"

Tuğamiral Kendir ise genç ve gelişen bir komutanlık olduklarını aktararak gayret ve azimle çalıştıklarını söyledi.

Kendir, komutanlığın gelecek yıllarda çok daha gelişmiş ve güçlü bir komutanlık olarak nice kuruluş yıl dönümleri görmesi temennisinde bulundu.