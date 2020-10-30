Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan İzmir'deki deprem ile ilgili açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına, 116 personel, 11 Sahil Güvenlik Botu, 3 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Dalış Timi ile iştirak edilmektedir."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.