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Sahillerdeki kum zambakları tahta çitlerle korunuyor

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sahili süsleyen ve endemik bir bitki türü olan kum zambakları, belediye tarafından etrafı tahta çitlerle çevrilerek korunuyor.
Sahillerdeki kum zambakları tahta çitlerle korunuyor

Karadeniz'in önemli tatil yörelerinden olan ve 3 kilometre uzunluğa sahip İnkumu sahiline renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.

Sahili süsleyen ve özellikle yaz aylarında filizlenerek kendiliğinden yetişen kum zambakları, bilinçsizce koparılmasının önlenmesi amacıyla etrafı tahta çitlerle çevrilerek korunuyor. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de sahilin farklı noktalarında uyarı levhaları bulunuyor.

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"Kum zambakları sahilimizin her köşesinde çıkarak yayılıyor"

Bartın Belediye Başkanı İnkumu sahilinin muhteşem bir tabii güzelliğe sahip olduğunu ve kumsalda yetişen kum zambaklarının da sahile ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Kum zambaklarının koparılıp başka bir yere dikildiğinde yetişmediğini ifade eden Akın, "Sahilimizi süsleyen kum zambaklarını burada koruma altına alıyoruz. Kumsalı temizlemek için eleme yaptığımızda özellikle dikkat ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimizin bu nadide bitkileri koparmamaları için uyarı levhaları asıyoruz. Kum zambakları endemik bir bitki olduğu için koruyup kollamamız lazım." diye konuştu. 
Kum zambaklarının sahile kattığı görselliğin yanında tabiat için de önemli olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Kum zambakları sahilimizin her köşesinde çıkarak yayılıyor. Bizler de bu güzelliği korumak için plajımızdaki kum zambaklarının etraflarını tahta çitlerle koruyoruz. Kumsal üzerindeki kum zambaklarının sayısı her zaman değişebiliyor. Kendiliğinden oluşan bu bitkiyi haziran ayından eylül sonuna kadar burada görmek mümkün. Kum zambaklarına zarar veren ve koparanlar hakkında belediye olarak Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazıyoruz." 
"5-6 yıl önce yaklaşık 100 olan kum zambağı sayısı 200 köke ulaştı"

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Geçmiş yıllarda kaybolmaya yüz tutan kum zambaklarının korunması sayesinde her yıl kök atarak çoğaldığına dikkati çeken Akın, "Kumsalımızda 5-6 yıl önce yaklaşık 100 olan kum zambağı sayısının 200 köke ulaştığını söyleyebiliriz. Öbek öbek birçok alanda çoğalmaya başladılar. Gerek aldığımız tedbirler gerekse vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde önemli bir artış görüyoruz." dedi. 

Akın, kum zambaklarının sahilde güzel görüntü oluşturduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler de bu güzelliğin çevresini doğasına uygun olarak tahta çit ve ağaç kökleriyle düzenleyerek hem korumuş hem de otantik görüntü sağlamış oluyoruz. Misafirlerimizden bu konuda hassas olmalarını bekliyoruz. Bu çiçekleri kesinlikle koparmamalarını ve zarar vermemelerini istiyoruz. Özellikle belirtmekte yarar var, bu bitkiler söküldüğünde başka bir yerde tekrar yetişmesi, büyümesi mümkün değil." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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