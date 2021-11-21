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Şahinkaya ayvası 10 ülkeye ihraç ediliyor

Kendine has tadı, aroması, sulu olması ve rengiyle dikkati çeken Şahinkaya ayvası, 10 ülkeye ihraç ediliyor.
Şahinkaya ayvası 10 ülkeye ihraç ediliyor

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer alan merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde, bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan Şahinkaya ayvası, kendine has tadı, aroması, sulu olması ve rengiyle dikkati çekiyor.

Bir süre önce çiftçiler tarafından toplanmaya başlanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide ekimi yapılan ayvadan, dönüm başına 11 ton ürün elde ediliyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Şahinkaya Mahallesi denildiğinde akla ilk olarak ayvanın geldiğini söyledi.

Bu yılki rekoltenin iyi olduğunu belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Ayva, Şahinkaya Mahallesi'nde ciddi manada getirisi olan, üreticilerimize verim veren ve rantı bulunan bir ürün. Bölgenin doğası, toprak yapısı ve suyuyla, gelişimi ve görselliğiyle pazarda ciddi anlamda aranan eşme türü ayvadır. Sadece Kahramanmaraş ve iç pazarda değil de Rusya ve dünya pazarında 10 ülkeye gönderdiğimiz bir ayva türümüz. Son derece kaliteli ve lezzetli. Şahinkaya bölgesindeki üreticilerimiz bu yıl için bir nebze olsun fiyatlardan şikayet etmesi, girdi maliyetlerinin yüksek olması bizi her ne kadar üzmüş olsa da bu yıl için verim ve rekoltenin yüksek olması çiftçimizi memnun ediyor. Verim ve rekolte son derece iyi. Çiftçimiz şu an için fiyattan üzülmüş olsa da memnun kalmasa da rekolte bu açığı kapatıyor. Çiftçimiz şu an yapılan hasattan memnun. Hasat devam ediyor. Çiftçilerimize bol bereketli bir hasat dönemi diliyoruz."

Üretici Halis Akkurt da bölgeye gelen soğuk hava dorseli tırlarla ayvaları hem yurt içine hem de yurt dışına gönderdiklerini anlattı.

Ayvanın bölgenin en önemli geçim kaynağı olduğunu ifade eden Akkurt, "Ayva hasadımız çok şükür iyi, yalnız fiyatlarımız çok düşük bu sene. Şahinkaya ayvası dediğin zaman pazarda lezzetine ve rengine bakan bir daha alıyor. Yiyen bir daha alıyor. Çünkü lezzetli. Ekmek gibi, ekmek ayvası diyoruz zaten. Bundan dolayı da çok tercih ediliyor. Türkiye'deki tüccarlar bölgeye geliyorlar anlaşıyoruz." diye konuştu.

Üretici Hayrullah Balaban ise bu yılki hasadın bereketli olduğunu kaydederek, "Bu sene hasılatımız güzel. Şu an 40-45 işçimiz var. Günlük 20 ton kadar mal toplanıp yükleniyor tırlara. Ayva pazara indiği zaman hak ettiği değeri buluyor. Kaliteli olduğundan her yere gidiyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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