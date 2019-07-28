  • BIST 102.837
  • Altın 258,652
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 26 °C
»

Sahipsiz kalan yavrulara da 'anne' oldu

Yaralanan yavrusuna refakatçi olarak Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülen, "Minnoş" adı verilen kedi, hastanede tedavi gören sahipsiz yavru kedileri emziriyor.
Sahipsiz kalan yavrulara da 'anne' oldu

Siirt'te yaralanan yavrusuna refakatçi olarak hayvan hastanesine götürülen kedi, tedavi gören sahipsiz diğer yavru kedilere de annelik yapıyor.

Köpek ısırması sonucu bacağından yaralanan yavrusunun tedavisi için yaklaşık 10 gün önce Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde misafir edilen kediye "Minnoş" adı verildi.

Yavrusuna şefkat gösteren Minnoş zamanla hastanedeki diğer annesiz kalan diğer yavru kedileri de sahiplendi.

Onlara anne şefkati ile yaklaşarak emziren Minnoş'un bu duyarlılığı takdir görüyor.

Minnoş'un şefkati duygulandırıyor

SİÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi Özlem Biçici, hastanede sahipli ve sahipsiz hayvanların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Hastaneye getirilen her hayvanın hassasiyetle tedavi edildiğini belirten Biçici, burada misafir ettikleri hayvanlardan birinin de yaralı yavrusuyla hastaneye gelen ve "Minnoş" adını verdikleri kedi olduğunu anlattı.

Biçici, Minnoş ve yavrusunun yaşlı bir kişi tarafından hastaneye getirildiğini aktararak, "Minnoş'un bir yavrusu vardı ama zamanla annesiz kalan yavrulara da annelik yapmaya başladı. Bazı insanların yapmadığını yapan Minnoş, büyük bir insanlık dersi veriyor." dedi.

Her canlının sevgi ve şefkate ihtiyaç duyduğuna işaret eden Biçici, "Anne kedide bunu gördük. Diğer yavruları besleyerek, kendi yavrusu gibi şefkat gösterdiğine tanık olmamız bizi duygulandırıyor. Böylece diğer yavrular da anne sütü alarak daha sağlıklı şekilde büyüme şansına sahip oldu." diye konuştu.

"Çok alıştığımız için gitmesini istemiyoruz"

Öğrencilerden Ayşenur Gümüş, hastaneye getirilen Minnoş'un sahipsiz kedilere anne ilgisi ile yaklaştığını anlatarak, yavru kedileri emzirdiğini belirtti.

Gümüş, yavru kedinin tedavisinin tamamlanmasının ardından annesi Minnoş ile sahibine teslim edileceğini dile getirerek, "Bu klinikte hayvanlar ile aramızda duygusal bağ oluştu. Tedavi ettiğimiz hayvanları gönderdiğimizde üzülüyoruz. Bütün hayvanları seviyoruz. Özellikle Minnoş adını verdiğimiz kedinin, sahipsiz diğer kedi yavrularına gösterdiği şefkat bizim de dikkatimizi çekti." ifadelerini kullandı.

Aykut Topçu da Minnoş'un diğer sahipsiz yavrulara gösterdiği ilgi nedeniyle kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yavrusunu tedavi ederken, Minnoş'u da sağlık kontrolünden geçirdiklerini aktaran Topçu, "Minnoş yavrusunun yanı sıra diğer yavruları da sahiplendi. Tedavinin ardından onları sahibine teslim edeceğiz. Ona çok alıştığımız için gitmesini istemiyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17 yaşındaki yazılımcı dünyaya açıldı28 Temmuz 2019 Pazar 11:26
  • Köyüne dönerek kazancını da huzurunu da artırdı28 Temmuz 2019 Pazar 11:13
  • Sanal ortamda kadınlara 'aşk tuzağı'28 Temmuz 2019 Pazar 11:03
  • İspanyol damada Türk usulü düğün28 Temmuz 2019 Pazar 10:51
  • Hastalanınca 85 yıldır kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı28 Temmuz 2019 Pazar 10:48
  • Yalçın Gülhan yaşamını yitirdi27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:48
  • Kiraz bahçesinde kendi elektriğini üretiyor27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:46
  • “Buna da kanılmaz ki”, öyle mi?27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:05
  • Yitip Giden Ruhumuzun Ardından27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:04
  • Sinop'ta 1500 yıllık kilise kalıntılarına ulaşıldı26 Temmuz 2019 Cuma 21:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti