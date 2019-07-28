Sahipsiz kalan yavrulara da 'anne' oldu

Yaralanan yavrusuna refakatçi olarak Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülen, "Minnoş" adı verilen kedi, hastanede tedavi gören sahipsiz yavru kedileri emziriyor.

Siirt'te yaralanan yavrusuna refakatçi olarak hayvan hastanesine götürülen kedi, tedavi gören sahipsiz diğer yavru kedilere de annelik yapıyor.

Köpek ısırması sonucu bacağından yaralanan yavrusunun tedavisi için yaklaşık 10 gün önce Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde misafir edilen kediye "Minnoş" adı verildi.

Yavrusuna şefkat gösteren Minnoş zamanla hastanedeki diğer annesiz kalan diğer yavru kedileri de sahiplendi.

Onlara anne şefkati ile yaklaşarak emziren Minnoş'un bu duyarlılığı takdir görüyor.

Minnoş'un şefkati duygulandırıyor

SİÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi Özlem Biçici, hastanede sahipli ve sahipsiz hayvanların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Hastaneye getirilen her hayvanın hassasiyetle tedavi edildiğini belirten Biçici, burada misafir ettikleri hayvanlardan birinin de yaralı yavrusuyla hastaneye gelen ve "Minnoş" adını verdikleri kedi olduğunu anlattı.

Biçici, Minnoş ve yavrusunun yaşlı bir kişi tarafından hastaneye getirildiğini aktararak, "Minnoş'un bir yavrusu vardı ama zamanla annesiz kalan yavrulara da annelik yapmaya başladı. Bazı insanların yapmadığını yapan Minnoş, büyük bir insanlık dersi veriyor." dedi.

Her canlının sevgi ve şefkate ihtiyaç duyduğuna işaret eden Biçici, "Anne kedide bunu gördük. Diğer yavruları besleyerek, kendi yavrusu gibi şefkat gösterdiğine tanık olmamız bizi duygulandırıyor. Böylece diğer yavrular da anne sütü alarak daha sağlıklı şekilde büyüme şansına sahip oldu." diye konuştu.

"Çok alıştığımız için gitmesini istemiyoruz"

Öğrencilerden Ayşenur Gümüş, hastaneye getirilen Minnoş'un sahipsiz kedilere anne ilgisi ile yaklaştığını anlatarak, yavru kedileri emzirdiğini belirtti.

Gümüş, yavru kedinin tedavisinin tamamlanmasının ardından annesi Minnoş ile sahibine teslim edileceğini dile getirerek, "Bu klinikte hayvanlar ile aramızda duygusal bağ oluştu. Tedavi ettiğimiz hayvanları gönderdiğimizde üzülüyoruz. Bütün hayvanları seviyoruz. Özellikle Minnoş adını verdiğimiz kedinin, sahipsiz diğer kedi yavrularına gösterdiği şefkat bizim de dikkatimizi çekti." ifadelerini kullandı.

Aykut Topçu da Minnoş'un diğer sahipsiz yavrulara gösterdiği ilgi nedeniyle kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yavrusunu tedavi ederken, Minnoş'u da sağlık kontrolünden geçirdiklerini aktaran Topçu, "Minnoş yavrusunun yanı sıra diğer yavruları da sahiplendi. Tedavinin ardından onları sahibine teslim edeceğiz. Ona çok alıştığımız için gitmesini istemiyoruz." dedi.