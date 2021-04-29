  • BIST 1.402
  • Altın 467,689
  • Dolar 8,2240
  • Euro 9,9640
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 18 °C
»

Sahipsiz kedi ve köpekler, aşılanıp sahiplendiriliyor

Pursaklar Belediyesi tarafından, sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekler, hayvan barınağında tedavi edilip aşılanarak sahiplendirilmeye devam ediliyor.
Sahipsiz kedi ve köpekler, aşılanıp sahiplendiriliyor

Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı ve güvenilir uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi Hayvan Barınağı, ilçede bulunan sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler, tedavileri yapılmak üzere toplanılarak barınağa götürülüyor. Burada tedavileri yapılan, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpekler, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.

4-071.jpg

‘‘Bu güzel yavrularımız sahiplerini bekliyor’’
Sokak hayvanlarını en iyi şekilde ağırladıklarını ve tedavilerinin ardından tekrardan yaşam alanlarına bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Veterinerlik biriminde personel sayısında artışa giderken, sağlıklı ve modern ekipmanlarla hizmet kalitesini artırıyoruz. Geçici süre misafir ettikten sonra tekrar yaşam alanlarına bırakacağız. Ayrıca bu güzel yavrularımız sahiplerini de bekliyor. http://sahiplendirme.pursaklar.bel.tr sayfasından aile bulan dostlarımız ve aile bekleyen dostlarımızı görebilirsiniz. Bakım ve aşıları yapılan can dostlarımızı sahiplendirerek onlar için daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz’’ dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pazarcılık yapan kişinin üzerinden 840 adet 'uyuşturucu hap' çıktı29 Nisan 2021 Perşembe 09:21
  • Bağış tutarı 14 milyon TL’yi geçti.29 Nisan 2021 Perşembe 04:22
  • Başkan Ertuğrul Çetin SMA Hastası Bedia Ferhan’a Misafir Oldu29 Nisan 2021 Perşembe 03:29
  • Gündüz Çocuk Bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor29 Nisan 2021 Perşembe 02:21
  • Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak servis29 Nisan 2021 Perşembe 01:23
  • Maske ve dezenfektan dağıtımına hız verildi29 Nisan 2021 Perşembe 00:30
  • Biogaz ile ekonomiye katkı29 Nisan 2021 Perşembe 00:28
  • Hayvanları besleme timi kuruldu29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Huzurevi’nde ikinci doz aşıları tamam29 Nisan 2021 Perşembe 00:27
  • Büyük pazar dualar eşliğinde açılıyor29 Nisan 2021 Perşembe 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti