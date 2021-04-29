Sahipsiz kedi ve köpekler, aşılanıp sahiplendiriliyor

Pursaklar Belediyesi tarafından, sokaklardan toplanan sahipsiz kedi ve köpekler, hayvan barınağında tedavi edilip aşılanarak sahiplendirilmeye devam ediliyor.

Sokak hayvanlarına yönelik sağlıklı ve güvenilir uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi Hayvan Barınağı, ilçede bulunan sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler, tedavileri yapılmak üzere toplanılarak barınağa götürülüyor. Burada tedavileri yapılan, kısırlaştırılıp aşılanan kedi ve köpekler, ya doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.

‘‘Bu güzel yavrularımız sahiplerini bekliyor’’

Sokak hayvanlarını en iyi şekilde ağırladıklarını ve tedavilerinin ardından tekrardan yaşam alanlarına bıraktıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Veterinerlik biriminde personel sayısında artışa giderken, sağlıklı ve modern ekipmanlarla hizmet kalitesini artırıyoruz. Geçici süre misafir ettikten sonra tekrar yaşam alanlarına bırakacağız. Ayrıca bu güzel yavrularımız sahiplerini de bekliyor. http://sahiplendirme.pursaklar.bel.tr sayfasından aile bulan dostlarımız ve aile bekleyen dostlarımızı görebilirsiniz. Bakım ve aşıları yapılan can dostlarımızı sahiplendirerek onlar için daha yaşanılabilir bir dünya oluşturmayı hedefliyoruz’’ dedi.