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Sahipsiz köpeklere şefkatle bakıyor

Konya'nın Sarayönü ilçesinde oturan 77 yaşındaki Eyüp Nizam, her gün büyük fedakarlıkla sahipsiz köpeklerin karınlarını doyuruyor.
Sahipsiz köpeklere şefkatle bakıyor

Kendisini sokak hayvanlarına adayan Eyüp Nizam, yaz kış demeden her gün erkenden kalkıp, emekli maaşının bir bölümüyle ilçenin sahipsiz köpekleri için yiyecek satın alıyor.

Bu yiyecekleri bisikletiyle köpeklerin bulunduğu bölgelere götüren Nizam, şefkatle sahipsiz hayvanları besliyor, onlarla ilgileniyor.

Nizam, köpeklerin sağlık sorunlarıyla da ilgilenerek, hasta veya yaralı olanları veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Eyüp Nizam, çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini söyledi.

Maddi imkanları el verdiğince sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Nizam, şunları kaydetti:

"Bazen et, bazen kemik, bazen ekmek alırım. Hepsini de ücretiyle alırım. Kimseden 'Köpeklere vereceğim.' diye yardım istemem. Günlük en az 10-15 lira masrafım oluyor ama onlara helal olsun. Daha çok olsa daha çok harcarım. Zevk alırım. Hepsi yolumu gözlüyor. Geleceğimi biliyorlar ve beni bekliyorlar. Bazen yavrulayanlar oluyor. O yavrulara da süt götürüyorum. Hasta olanları beslerken yiyeceklerin arasına ilaç koyuyorum. Veterinere götürüp paramla muayene ettiriyorum, iğne vurduruyorum. Evime götürdüğüm de çok oldu."

"Bana göre, insanlardan sadık"

Nizam, "Köpek, sahibi ölse bile yanından ayrılmaz. O kadar sadıktır. Bana göre en azından insanlardan sadıktır. Konya merkeze gittiğim zamanlar, bisikletimi nereye bıraktıysam, gelinceye kadar beni bisikletimin yanında bekliyorlar." diye konuştu.

Çoğu kişinin hayvanlara kötü davrandığını, onlara taş atıp eziyet ettiğini anlatan Nizam, bu nedenle hayvanların da insanlara yaklaşımının olumsuz olabildiğini dile getirdi.

Örnek davranışına rağmen kendisiyle alay edilmesinden yakınan Nizam, şunları kaydetti:

"Köpekleri sevip onları beslediğim için bana 'köpekçi' diyorlar. Herkes diyemem ama bazı kişiler bana kötü gözle bakıyor. Dalga geçiyorlar. Her şeyde olduğu gibi bunda da eğitim çok önemli. Bu hayvanlar dilsiz ama sevgi istiyor. İnsanlarımız onları beslemese bile en azından hor görmesin, taş atıp değnek vurmasın."

Kaynak: Haber Kaynağı
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