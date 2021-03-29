Sahne Kale'nin Altın Çocukları'nda

Altındağ Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Kale’nin Altın Çocukları” projesi meyvelerini vermeye başladı. Altın çocuklar sahnede Shakespeare’in “Hamlet” oyununu Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri Tiyatro Topluluğu oyuncularıyla birlikte sergiledi.

Kale’nin Altın Çocukları sahnede altın gibi parladı. Altındağ Belediyesi’nin başlatmış olduğu ‘Kale’nin Altın Çocukları’ projesi Ankara Kalesi’nde yaşayan çocukların hayatını değiştirdi. Çocuklar artık sahneye çıkmaya başladı. Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri Tiyatro Topluluğu oyuncularıyla birlikte Shakespeare’in yazdığı Hamlet’te oynayan “Kale’nin Altın Çocukları” sahnede profesyonellere taş çıkardı. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde sergilenen oyun büyük beğeni topladı. Altın çocukların heyecanına Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. AK Parti Ankara milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve Altındağ Belediye Meclis Üyeleri de çocukları izleyenler arasındaydı.

“ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYDUK”

Çocukları tebrik eden Başkan Asım Balcı, “Kalenin Altın Çocukları, bizim göreve başlar başlamaz üzerinde durduğumuz bir çalışmaydı. Bu proje sayesinde bölgede yaşayan çocuklar aldıkları eğitimlerle kişisel gelişimlerine oldukça katkı sağladı. En son oynadıkları Hamlet oyunu da bunun meyvesi oldu. Açıkçası izlerken çok gururlandık. İnşallah çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız” dedi. “Çocuklarımız sanatla büyüyecek derken kastettiğimiz bu idi” diyen Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri Tiyatro Topluluğu oyuncularını ve Kale’nin Altın çocuklarını tek tek tebrik etti.

“AVUKAT OLMAK İSTİYORUM”

Kale’nin Altın Çocukları projesinde yer alan ve Hamlet oyununda sahnede büyük başarı sergileyen Samet Çiçek (17) duygularını şu sözlerle aktardı:

“Doğma büyüme Kale’deyiz. Burada doğdum. Kale’de yaşamaktan mutluyuz. Altındağ Belediyesi’nin kurslarına katıldım. Okulda derslerimize çok yardımcı oldu. Sanatsal faaliyetlere katılmamızı da sağladı. Yeni bir bakış açısı kazandık. Tiyatro sahnesinde olmak mutluluğumuzu arttırıyor. Yeni insanlarla tanışıp onlarla güzel vakit geçirmemizi sağlıyor. Daha önce de 75. Yıl Tiyatro Salonu’nda Pinokyo oyununda hayvan terbiyecisi rolünü oynamıştım. Artık sahneye alıştım, mutluyum. İleride avukat olmayı hedefliyorum, tabi bir yandan da sanat çalışmalarına devam etmek istiyorum.”

“ŞARKI SÖYLEMEYİ SEVİYORUM”

Kardeşi Sezai Çiçek (16) ise “Kalenin Altın Çocukları” projesine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sezai, “İlk sahne deneyimim oldu. Hamlet oyununda yer almak bizim için sürprizdi, çok sevindik. Tiyatro benim günlük hayattaki koşuşturmadan ve stresten uzaklaşmamı sağladı. Ağabeyimle aynı sahneyi paylaşmak da ayrı bir mutluluk... İnsanların karşısında oyunlarda yer almak, sahneye çıkmak öz güvenimizi de pekiştiriyor. Diğer arkadaşlarımıza da örnek oluyoruz. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Müzisyen olmak istiyorum. Hayalim sahnelerde yer almak. Bize bu imkânı sağladığı için Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı’ya ve tüm belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.