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Sahnede öldü şaka sandılar

Hindistanlı komedyen Manjunath Naidu, Dubai'de gerçekleştirdiği şov sırasında fenalaşarak yere yığıldı. İzleyiciler bunun bir şaka olduğunu düşündü ancak sanatçı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Sahnede öldü şaka sandılar

Komedyen Manjunath Naidu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştireceği stand-up gösterisi için önceki gece sahneye çıktı. Sanatçı, gösterisine başladıktan 15 dakika sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalıştı.

İzleyicilere "Kendimi kötü hissediyorum" diyen 36 yaşındaki sanatçı kısa bir süre sonra tamamen sahneye yığıldı. Seyirciler bunun oyunun bir parçası olduğunu düşünerek kahkahalarla onu izlemeye devam etti.

Ancak Naidu'nun yaklaşık 3 dakika boyunca yerde hareketsiz bir şekilde yatması üzerine otel yetkilileri sanatçıya müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri sanatçının şiddetli bir kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sanatçının kurtarılamadığı açıklandı.

Naidu'nın ölüm haberini alan izleyiciler, büyük bir şok yaşadı. Sanatçının yakın dostu Grace Chng sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "En çok sevdiği şey insanları güldürmekti, bunu yaparken sahnede öldü" diyerek onun ne kadar iyi bir komedyen olduğunu dile getirdi. Ünlü komedyenin ölüm haberini çok sayıda sanatçı da sosyal medya hesaplarından Manjunath Naidu'un talihsiz ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

 

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