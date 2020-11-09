  • BIST 1.231
  • Altın 492,857
  • Dolar 8,1534
  • Euro 9,7055
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada

SAMSUN'da aynı gün 2 kuyumcuyu 15 bin TL değerinde sahte altınla dolandıran Gürkan G., son girdiği kuyumcuda 5 bin TL değerinde sahte altını bozdurmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anlar kamerada

Olay, 7 Kasım'da, İlkadım ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki kuyumcular arastasında meydana geldi. Arastaya aynı gün içinde gelen şüpheli, 2 kuyumcuya 15 bin TL değerinde sahte altın satışı yaptı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri, polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu şüphelinin Gürkan G. olduğu tespit edildi. Yapılan takip sonucu, son girdiği kuyumcu dükkanında da 5 bin TL değerinde satış yapmaya çalışan Gürkan G. polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Gürkan G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İfadesinde altınların sahte olduğunu bilmediği iddia eden Gürkan G.'nin kuyumcularla konuştuğu anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Samsun Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Özman, bahse konu altınların ayırt edilmesinin güç olduğunu belirterek, "Sahte altın dolandırıcıları arastamızda yine iş başındaydı. Arastamızdaki 3 esnaf arkadaşımıza içi tamamen değersiz metalden yapılmış ve üstü ince bir altın tabakayla kaplanmış, altına benzetilmiş bir ürün satmak üzere gelmişler. Esnafımıza maalesef bu ürünleri gerçek altın gibi satmışlar. Bu ürünler üstten bakıldığında gerçeğinden ayırt edilmesi son derece zor ürünler. Altınları test ettiğimiz altın suyu denilen mihenk taşında bu ürünler 22 ayar gerçek altın olarak gözüküyor fakat üstündeki ince tabaka kazındığında altındaki değersiz maden ortaya çıkıyor" dedi.

'ARKALARINDA ŞEBEKE OLDUĞU KESİN'

Esnaf arkadaşlarının dolandırıldığını fark ettiği an da olaya müdahale ettiğini belirten Özman, "Şüpheli hareketler sergilediği düşündüğümüz şahsın arkadaşımızın dükkânına girdiğini gördük. Hemen polise haber vererek şüpheli şahsı sahte altını bozdurma esnasında ise yakaladık. Biz bu şahısların maşa olduğunu düşünüyoruz, arkalarında bir şebeke olduğu kesin. Genellikle karı-koca veya nişanlı olarak kendilerini tanıttıkları için biz bu duruma alışığız. Bu insanlar sabıka kaydı olmayan kişilerden seçildikleri için serbest kalıyorlar ve dolandırıcılık faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avda, kazayla kuzenini öldürdü07 Kasım 2020 Cumartesi 16:23
  • Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı06 Kasım 2020 Cuma 23:07
  • Otel kasasından 485 bin dolar çalan, 2 kişi tutuklandı06 Kasım 2020 Cuma 21:10
  • Muğla'da kuyumcu hırsızları tutuklandı06 Kasım 2020 Cuma 20:12
  • Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı06 Kasım 2020 Cuma 18:16
  • Jandarma baskın yapınca koltuğun arkasına saklandı06 Kasım 2020 Cuma 18:16
  • Jandarma 25 kamerayı 300 saat izledi, 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı05 Kasım 2020 Perşembe 21:46
  • Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı05 Kasım 2020 Perşembe 21:07
  • Türkiye'ye istihbarat ve keşif için gelen 3 PKK/YPG'li terörist Bursa'da yakaladı05 Kasım 2020 Perşembe 20:49
  • Niğde’de Türkmenistan vatandaşı, FETÖ’den gözaltına alındı05 Kasım 2020 Perşembe 18:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti