  • BIST 1.559
  • Altın 440,830
  • Dolar 7,4039
  • Euro 9,0027
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalıştığı öne sürülen A.A., iş yeri sahibinin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı

Olay, Edremit Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen A.A., elindeki 2 adet yarım altını bozdurmak istedi. Kuyumcu incelediği altınların sahte olduğunu anlayınca iş yerinin kepenklerini indirdi. Ardından da haber verdiği polisi beklemeye başladı. İş yeri sahibi, gelen polise şüpheliyi teslim etti. Polis, kuyumcu dükkanında şüpheliyi sahte altınlar ile birlikte gözaltına aldı.

Şüpheli A.A.'nın, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da 334 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi13 Ocak 2021 Çarşamba 16:35
  • Emekli öğretmen evinde fenalaşıp, öldü13 Ocak 2021 Çarşamba 16:25
  • Adana'da suç örgütü soruşturmasında biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı13 Ocak 2021 Çarşamba 09:11
  • Ankara'da 1 kişi, hurda otomobilin içerisinde ölü bulundu12 Ocak 2021 Salı 22:37
  • İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Ganalı yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı12 Ocak 2021 Salı 22:37
  • Sakarya'da çanta içince kemik parçaları bulundu12 Ocak 2021 Salı 22:36
  • Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı12 Ocak 2021 Salı 22:35
  • Kaldığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu12 Ocak 2021 Salı 21:38
  • Kaldırıma çıkarak Yunus’un ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı12 Ocak 2021 Salı 20:47
  • Jandarmanın 3 haftalık uyuşturucu takibinde 2 gözaltı12 Ocak 2021 Salı 20:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti