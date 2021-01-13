Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalıştığı öne sürülen A.A., iş yeri sahibinin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Edremit Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen A.A., elindeki 2 adet yarım altını bozdurmak istedi. Kuyumcu incelediği altınların sahte olduğunu anlayınca iş yerinin kepenklerini indirdi. Ardından da haber verdiği polisi beklemeye başladı. İş yeri sahibi, gelen polise şüpheliyi teslim etti. Polis, kuyumcu dükkanında şüpheliyi sahte altınlar ile birlikte gözaltına aldı.

Şüpheli A.A.'nın, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.