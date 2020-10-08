  • BIST 1.150
  • Altın 482,540
  • Dolar 7,9268
  • Euro 9,3127
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 29 °C
»

Sahte altın zincir verip; 5 Cumhuriyet, bir de yarım altın alan zanlı kamerada

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, kuyumcuya sahte altın zincir vererek yerine 5 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altın alan şüpheli kaçtı. Dolandırıcılık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sahte altın zincir verip; 5 Cumhuriyet, bir de yarım altın alan zanlı kamerada

Kadıköy Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya gelen 1 kişi, 5 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu Volkan Yıldırım, altınların 16 bin 850 lira tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine 22 ayar altın kolyeyi veren şüpheli, altınları alarak uzaklaştı. Altın kolyeyi atölyeye gönderdiğinde sahte olduğunu anladıklarını belirten Yıldırım, şikayetçi oldu. Zinciri almadan önce solüsyon ile kontrol ettiğini ancak sahte olduğunu anlamadığını söyleyen Yıldırım, "İş yerine 1,80-1,85 boylarında birisi geldi. 5 tane Cumhuriyet altını ile bir de yarım altın alacağını söyledi. Hesapladım, 16 bin 850 civarı tuttu. Ondan sonra zinciri çıkarttı. Zincirini hesapladım. Kontrol ettim, damgası dahi vardı. Solüsyonla kontrol ettiğimde yine gerçek çıkıyordu. Sonrasında tartma işlemini yaptım. Üstüne 450 lira daha verdim. Sonrasında iş yerinden çıktı. Zinciri atölyeye gönderdim. Orada yapılan kontrolde sahte çıktı. Sonrasında komşu esnafın güvenlik kameralarına baktığımızda, kaçarak uzaklaştığını gördük. Virüs nedeniyle yüzünde maske vardı. Gelen kişinin gözlüklerini de hiç çıkarmadığından dolayı yüz mimiklerini de göremediğim için hiç şüphelenmedim. Biz yandık başka esnaf yanmasın, dikkat etsinler'' dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İhbar üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, şüphelinin kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 161 bin lira ceza08 Ekim 2020 Perşembe 16:33
  • Pınar Gültekin’in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava08 Ekim 2020 Perşembe 14:15
  • İstanbul'da taklit ürün operasyonu kamerada08 Ekim 2020 Perşembe 14:14
  • Eşini sokak ortasında bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis08 Ekim 2020 Perşembe 14:12
  • Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü08 Ekim 2020 Perşembe 14:07
  • Akın Öztürk'ün Kayseri'deki eski emir astsubayının yargılandığı davada karar08 Ekim 2020 Perşembe 13:42
  • Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı07 Ekim 2020 Çarşamba 21:48
  • Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi07 Ekim 2020 Çarşamba 21:40
  • Uyuşturcu madde ile yakalanan muavin tutuklandı07 Ekim 2020 Çarşamba 21:39
  • İstanbul'da 18'inci yeditepe huzur denetimleri yapıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 20:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti