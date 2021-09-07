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Sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı

İstanbul'da sahte aşı kartı operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında özel bir hastanede çalışan 3'ü hemşire 6 kişi gözaltına alındı. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.
Sahte aşı kartı operasyonu! 3 hemşire tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine hareket geçti. Sahte aşı kartının düzenlendiğini tespit etti. Aylar süren teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Özel bir hastane çalışan 3 hemşire ve organizasyonda yer alan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hemşireler nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

WHATSAPP KAYITLARINDA SUÇ UNSURU OLAN YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre hemşirelerin cep telefonlarına el konulurken WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edildi. Vurulmayan aşıların akıbeti araştırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, operasyonun detaylarını anlattı...

Aslında günlerdir şehir efsanesi gibi bize bir takım duyumlar geliyordu. Aşı olmayan kişilerin aşı olmuş gibi evrak aldıkları yönünde dedikodu yayılıyordu. Biz de bu konuyu araştırdık ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyonun izine ulaştık.

Ekipler gelen bir ihbar üzerine harekete geçti, üç ay süren bir çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan üç hemşire ve organizasyonda menfaat temin eden üç kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Savcılığın talimatıyla hemşirelerin cep telefonlarına el konuldu. Whatsapp yazışmalarında, hemşirelerin o suça karıştıklarını anlatan ve menfaat temin ettiklerine dair konuşmalar tespit edildi.

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