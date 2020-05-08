'Sahte bebek'le dilenen kadın

Adana'nın Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında dilencilik yapan E.Y.'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Zabıta ekipleriyle bölgeye giden ekipler, kadının kucağındaki bebeğin bez parçalarından oluşturulduğunu tespit etti.
245 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Sarıçam Polis Merkezi'ne götürülerek 275 lira para cezası kesilen şüphelinin dün de dilencilik yaparken yakalanıp para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
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