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Sahte doktor, sülüklerle yakalandı

Van'da sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıtıp, iletişime geçen kişilere yetkisiz ve sağlıksız yöntemlerle tedavi uyguladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Baskında, şüphelinin tedavide kullandığı canlı sülükler ele geçirildi. 
Sahte doktor, sülüklerle yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda kendisini doktor olarak tanıtıp çeşitli hastalıkları tedavi ettiğini iddia eden kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. İpekyolu ilçesindeki bir iş merkezinde yetkisiz ve sağlıksız yöntemlerle tedavi uyguladığını iddia eden şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda tıbbi elektronik cihaz, 3 bin 908 hacamat kupası, 80 hacamat pompası, 8 bin 426 çeşitli tıbbi malzeme, 4 hasta sedyesi, 4 hasta paravanı, 10 doktor önlüğü, bidonlar içerisinde canlı sülükler, 1 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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