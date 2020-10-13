Sahte içkiden ölenlerin sayısı: 33 oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içki zehirlenmesi iddiasıyla tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiğini belirtilen 33 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvuran A.Y. (54), yapılan ilk müdahalenin ardından Kuşadası ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi.

Burada yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulan A.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İki kişi daha sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu

Öte yandan İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki kişi daha sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Y. (71) ve Ferit K. (41), mide ağrısı şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesine müracaat etti.

Sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen iki kişi tedavi altına alındı.

Hüseyin Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla ve Kırıkkale'de, 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiğini belirtilen 33 kişi yaşamını yitirdi.