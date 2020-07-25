Sahte içkiden ölüme 25 yıla kadar hapis talebi

Başkentte, Şengül Elmir'in metil alkol zehirlenmesi sonucu ölümüne ilişkin, kadının sahte içki temin ettiği 2 kişi hakkında "olası kastla öldürme" suçundan dava açıldı.

Ankara'da Şengül Elmir'in metil alkolden zehirlenerek ölmesine yönelik soruşturma sonucunda, kadının içtiği sahte içkiyi yapan 2 kişiye "olası kastla öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.