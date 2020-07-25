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Sahte içkiden ölüme 25 yıla kadar hapis talebi

Başkentte, Şengül Elmir'in metil alkol zehirlenmesi sonucu ölümüne ilişkin, kadının sahte içki temin ettiği 2 kişi hakkında "olası kastla öldürme" suçundan dava açıldı.
Sahte içkiden ölüme 25 yıla kadar hapis talebi
Ankara'da Şengül Elmir'in metil alkolden zehirlenerek ölmesine yönelik soruşturma sonucunda, kadının içtiği sahte içkiyi yapan 2 kişiye "olası kastla öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Şengül Elmir (55), 21 Mart 2020 gecesi kaldırıldığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, kadının ölümünün "metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiğini" belirledi.
Soruşturma sırasında polis, psikolog eşliğinde kadının 14 yaşındaki kızının beyanını aldı. Elmir'in kızı, 20 Mart'ta annesinin, alkol almak üzere O.Y'nin evine gittiğini, gece saatlerinde eve döndüğünü, pet şişede getirdiği içkiyi içtiğini anlattı.
Annesinin ertesi sabah uyandığında "Kızım ben hiçbir şey göremiyorum." dediğini ve yalpaladığını ifade eden mağdurun kızı, teyzesi ve O.Y'ye telefon açtığını, annesiyle O.Y'nin evine gittiklerini, durumunun kötüleşmesi üzerine akşam saatlerinde götürdükleri hastanede annesinin öldüğünü beyan etti.
Elmir'in kızı, ölümün ardından O.Y'nin "polislere sahte alkol yapıp sattıklarını ve içtiklerini söylememesi" konusunda kendisini tehdit ettiğini bildirdi.
Savcılık, ölüme ilişkin soruşturma sonucunda O.Y. ile M.G'ye "olası kastla öldürme" suçundan dava açtı.
İddianamede, O.Y'nin sahte içki ürettiği, Şengül Elmir ve O.Y'nin 20 Mart'ta beraber bu içkileri içtikleri belirtildi. Kadının aynı akşam eve getirdiği içkiyi ise M.G'den temin ettiği anlatılan iddianamede, O.Y. ve M.G'nin sahte içki üretimi ve satışına ilişkin POLNET kayıtları bulunduğu bilgisine yer verildi.
İddianamede, "Şüphelilerin kaçak ürettikleri ve sattıkları alkollü içeceğin yüksek oranda metil alkol içermesi nedeniyle içenlerin ölebileceklerini öngörmelerine yani sahte içkinin zehirleyici ve öldürücü etkisini bilmelerine rağmen Şengül Elmir'in metil alkol zehirlenmesi sonucu ölümüne sebebiyet vermek suretiyle atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Sanıklar soruşturma kapsamında tutuklandı. Ancak M.G, yaklaşık 1,5 ay sonra serbest bırakıldı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Kaynak: Haber Kaynağı
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