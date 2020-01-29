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Sahte rapor çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve çeşitli kurumlara işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte rapor çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerince "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bazı kişilerin para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bunun üzerine 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu hastanelerinde görevli 3 kişinin de yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına Ankara'daki çeşitli hastanelerin adı kullanılarak düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirildi.

Aralarında, aldıkları sahte raporları çalıştıkları iş yerlerine veren ve sonrasında SGK'dan iş göremezlik ödemesi alarak devleti zarara uğratan kişilerin de olduğu 30 kişinin ise ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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