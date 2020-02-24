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Sahte tüccardan çiftçilere milyonluk vurgun

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, geçen yıl 100- 250 çiftçinin, sahte tüccarlar tarafından tahminen 1 milyon lira dolandırıldığını belirterek, "Parayı garanti etmeden kimseye vermesinler" dedi.
Sahte tüccardan çiftçilere milyonluk vurgun

Tarımın başkenti sayılan ve 175 bin çiftçinin 50 kalemde yaş sebze ile meyve ürettiği Antalya'da, 100- 250 üreticinin sahte- dolandırıcı tüccarlar tarafından tahminen 1 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya'da 35 bini kent merkezinde 175 bin çiftçinin olduğunu söyledi. Alp, tüccarların çiftçiden mahsülü astronomik fiyattan aldığını, yüzde 10'unu peşin ödeyip, ikna ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kendi işçisini de getirip çiftçiyi bu maliyetten de kurtarıyor, ikna ediyor. Çiftçi duyarlı olmalı. Komisyoncudan nasıl peşin alınıyorsa tüccardan da banka teminatlı mektup olması lazım. Verdiği çeke güvenmemek lazım. Parasını garanti etmeden çiftçim malını kimseye vermesin. Mal gitti mi, geri dönme şansı yok. Tüccar malı topladı mı, bir gecede gidiyor."

'MALINI GARANTİLİ YERE SATSIN'

Kendisinin de tüccar mağduru olduğunu, 6 yıl önce seradaki mahsülü karşılığı 17 bin liralık çekin karşılıksız çıktığını söyleyen Antalya Ziraat Odası Başkanı Alp, "Güvendiğim için hukuki yollara gitmemiştim. Çiftçi duyarlı ve dikkatli olmalı, malını garantili yere vermesi lazım, ileride ağlamasın. Ağlayınca para dönmüyor. Dolandırılma olayları 1 yıl sonra çıkıyor. Antalya genelinde 100 ile 250 çiftçinin parası gidiyor. Şu an en kötü şartlarda 1 milyon lira dolandırılmış durumda. Komisyoncular bile dolandırılıyor ama parayı kendi cebinden karşılıyor. O bile garanti değil. Narenciyeci, seracı, malını garantili yere satsın. Yoksa dönüşü olmayan para" dedi. 

TOPTANCI HALİ ÖNERİSİ

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze- Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ise çiftçiden, mahsulünü toptancı haline getirmesini istedi. Yılmaz, "Borsa burada kurulur, fiyat burada tespit edilir. Buradaki fiyatın üzerinde bir satış varsa bu, dolandırıcılık demektir. Halin dışında köyden mal alanın niyeti farklıdır" diye konuştu. 

Şu an sıkma portakal fiyatının, toptancı halinde 1 lira 50 kuruş olduğunu söyleyen Yılmaz, "'Tüccarım' diyenler bu portakalı, 2 veya 3 liradan alıyorsa bilin ki siz dolandırılacaksınız. Reel fiyatın üzerinde bir ticaret dönüyorsa bu paranın gideceğini gösterir" dedi.

Komisyoncuların yüzde 8 kar ettiğini, işin hamallığı ve vergisini komisyoncunun çektiğinin altını çizen Yılmaz, "Komisyoncular olarak biz de zaman zaman dolandırılıyoruz ama her şekilde çiftçiye parasını ödüyoruz" diye konuştu.

Korkuteli'nde 30 yıllık çiftçi Ali Sarıca da tüccarların tarlada mahsulü aldığını ve aralarında dolandırılan arkadaşlarının olduğunu belirterek, "Ben tüccara mal vermedim. 2 kasa da olsa komisyoncu için toptancı haline getiririm" dedi.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesindeki narenciye üreticisi Salih Ögke ise dolandırılan üreticinin çevresine bu durumu açıklayamadığını, utandığından sakladığını söyledi. Ögke, "Bahçe maliyeti, mahsul toplama ücretleri yüksek, gelir az. Bunu bilenler çiftçinin damarına girmeyi biliyor ve kandırıyorlar. Ben topladığım portakalı hale gönderiyorum veya kendim pazarda satıyorum. Komisyoncu da aldığın belli sattığın belli faturası açık. Vurguncu tüccarlar, evi ve kontrol edeni olmayan bahçeye gelip, mülk sahibi yokken bir günde ürünü toplayıp gidiyor. Çiftçi kendine ödenen ön avans parasıyla kalıyor. Bunlara dikkat etmek lazım" diye konuştu.

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