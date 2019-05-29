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Sahurda esnaf ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sahurda da esnaf ziyaretlerini sürdürerek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor.
Sahurda esnaf ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gecenin ilerleyen saatlerinde esnaf ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Her sahurda Keçiören’in farklı noktalarında işletmeleri açık olan esnafı ziyaret eden Altınok, esnafla hasbihal ediyor. Bunun yanı sıra gece saatlerinde belediyenin temizlik hizmetlerinde çalışan personeli yerinde inceliyor.

VATANDAŞLARLA BULUŞUYOR

Altınok, Tepebaşı’nda esnaf ziyareti sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; “Her gece Keçiören’imizi dolaşmaya, sizlerle sahur sohbetleri yapmaya, temizlik hizmetlerimizi yerinde incelemeye devam ediyoruz. Bu gece de sahur hazırlığı yapan Tepebaşı esnafımızla ve vatandaşlarımızla buluştuk. Herkese hayırlı sahurlar.” 

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HEM GECE HEM GÜNDÜZ

Altınok sadece sahurda değil, gündüz de esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. “Söz verdiğimiz gibi makamımız sokaklardır” diyen Altınok, sokak sokak, esnaf esnaf gezerek vatandaşların taleplerini dinliyor. Altınok’u sokakta gören vatandaşlar şikâyet ve taleplerini doğrudan belediye başkanına ilk elden ulaştırabiliyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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