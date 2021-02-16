  • BIST 1.572
  • Altın 404,426
  • Dolar 6,9015
  • Euro 8,3962
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

Şair Ayhan İnal son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatına "Yasak Sevgi", "Dostlarım" ve "Ölümsüzlük Türküsü" gibi şiir kitapları kazandıran şair Ayhan İnal, hayatını kaybetti.
Şair Ayhan İnal son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunan şair, düzenlenen cenaze töreninin ardından dün Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 16 Ağustos 1931'de dünyaya gelen İnal, Türk Ocakları, Halkevleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği gibi çok sayıda dernek ve vakıfta çeşitli görevlerde bulundu.

İnal, araştırma-inceleme, anı ve antoloji çalışmalarının yanı sıra en çok şiirle ilgilendi. Usta edebiyatçının "Gece Yarısı", "Yasak Sevgi", "Dostlarım", "Çöl Türküsü: Libya ve Kaddafi Destanı", "İstanbul'a Benziyorsun", "Bir Yağmur Sonrası", "Ölümsüzlük Türküsü" ve "Gönül Destanı" adında 8 şiir kitabı yayımladı.

Şairin şiirlerinden başka "Orhan Şaik Gökyay: Hayatı-Sanatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler" ve Halil Soyuer: Hayatı ve Şiirleri" adında iki ayrı araştırma-inceleme kitabı, İrfan Ünver Nasrattınoğlu ile hazırladığı "Destan Atatürk: Atatürk Şiirleri Antolojisi" adında antolojisi ve 2016'da yayımlanan "Sanat ve Siyasetten Portreler" adlı anı kitabı bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem toprağa verildi16 Şubat 2021 Salı 12:49
  • İspanya ile özdeşleşen boğa güreşleri salgına rağmen ayakta kalmaya çalışıyor16 Şubat 2021 Salı 12:48
  • Feyzioğlu: YÖK'ün hukuk fakültelerine girişte başarı kriterini yükseltme kararını destekliyoruz16 Şubat 2021 Salı 12:47
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor16 Şubat 2021 Salı 12:47
  • Kapadokya'da balon turları kar nedeniyle durduruldu16 Şubat 2021 Salı 12:46
  • Fatsa Belediyespor kafilesini taşıyan otobüs Kırıkkale'de kaza yaptı16 Şubat 2021 Salı 11:47
  • Fransa'nın Ruanda soykırımını yapanlara kaçmaları emrini verdiğini gösteren 'diplomatik telgraf' ortaya çıktı16 Şubat 2021 Salı 11:45
  • Hama katliamının görgü tanığı İbeysi: Uzuvları kopmuş çocuk cesetleri rüyalarımdan çıkmıyor16 Şubat 2021 Salı 11:44
  • Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na nakli uluslararası tepkilere rağmen sürüyor16 Şubat 2021 Salı 11:44
  • Çin’de sahte Kovid-19 aşısı yapan çetenin lideri gözaltına alındı16 Şubat 2021 Salı 11:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti