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Şair Dertli Sokak girişinde park etmiş araçlara tepki

Keçiören Şair Dertli Sokak girişindeki iki yönlü yola, sağlı sollu araç park edilmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Güzergâhı kullanan sürücüler yolun yokuş olduğuna işaret ederek,  araç parkının yasaklanmasını istiyor.
Şair Dertli Sokak girişinde park etmiş araçlara tepki

Keçiören Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak girişinde bulunan iki yönlü yola sağlı sollu araç park edilmesi trafiğe neden oluyor, kazalara davetiye çıkarıyor. Güzergahı kullanan sürücüler yolun rampa olduğuna dikkat çekerek, yola araç park etmenin yasaklanmasını istiyor.

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TEK YÖNE DÜŞÜYOR
Gazetemize konu hakkında bilgi veren bölge sakinleri, yol üzerinde market ve kamu binası olduğu için araç park edildiğini, iki yönlü yolun tek yöne düştüğünü ve trafiğin aksadığını belirtiyor. “Yola park eden araçlar yüzünden zor anlar yaşıyoruz” diyen bölge sakinleri şikâyetlerini şöyle dile getiriyor:

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DUBA KONULSUN
“Burası Keçiören’in en sık kullanılan sokaklarından bir tanesi. Yol ana caddeye bağlanıyor. Bu yüzden de aşırı bir yoğunluk oluşuyor. Bu da yetmezmiş gibi bazı duyarsız vatandaşlar yolun hem sağına hem soluna araç park ediyor.  Dik bir rampa olduğu içinde sürücüler zor anlar yaşıyor. Belediyeden bu rampaya sağlı sollu duba koymasını istiyoruz. Duba koyarlarsa en azından araç park edemez ve trafik aksamaz. Vatandaşlardan da bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz.”
 

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