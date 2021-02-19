Sakarya Gaz Sahası'nda üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı, denizin 2 bin 200 metre derinliğinden Filyos'a ulaştırmak için 155 kilometre doğal gaz boru hattı inşa edilecek.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın kullanıma sunulması için üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TAPO) Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi için hazırlanan ÇED başvuru dosyasından derlenen bilgilere göre, proje üç ayrı bölümden oluşacak.

Bu kapsamda, entegre projenin ilk kısmındaki denizaltı doğal gaz üretim tesisleri Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, ikinci kısmındaki kara doğal gaz işletme tesisi Filyos Endüstri Bölgesi'nde kurulacak. Her iki üniteyi bağlayacak üçüncü kısmı oluşturan doğal gaz nakil hatları ise deniz ve karada inşa edilecek.

Toplam üç bölümden oluşan proje için 780 milyon lira yatırım yapılacak.

Denizaltı üretim tesisinin bulunduğu gaz bloğu denizin yaklaşık 2 bin 200 metre derinliğinde ve Filyos Endüstri Bölgesi'ne 155 kilometre uzaklıkta kurulacak. Bu sistem, 2 bin 173 kilometrelik bir alan içerisinde 30-40 üretim kuyusunu birleştirip gazın boru hattına aktarılmasını sağlayacak ve deniz tabanında kurulu bir şebeke şeklinde çalışacak.

İşletme süresince üretim uzaktan kontrol edilen sistemlerle gerçekleştirilecek ve denizde insan bulunacak herhangi bir tesis kurulmayacak.

Günlük 40 milyon metreküp gaz taşınıp, işlenecek

Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 6 ila 10 adet kuyu denizaltı üretim sistemine bağlanacak. Bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek ve inşa edilen boru hattıyla Filyos'taki gaz işleme tesisine gönderilecek. Doğal gaz burada işlenerek Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) standartlarına uygun hale getirilecek.

İkinci etapta ise toplamda 30-40 kuyudan üretilecek günlük 40 milyon metreküp doğal gaz taşınacak ve işlenecek.

Projenin kara tarafındaki alan için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 49 yıllık irtifak hakkı tesis edilecek. Kurulması planlanan tesisteki makine ve ekipmanlar yıprandıkça yenilenebilecek ve tesisin ömrü uzatılabilecek.

Projenin deniz tarafında inşa edilecek açık deniz boru hattı ve ilgili sistemler ise 40 yıllık bir işletme ömrü için tasarlanacak. Ana ekipman, tedarikçinin önerdiği bakım prosedürleri ve aralıklarına göre 25 yıllık bir tasarım ömrüne sahip olacak.

Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk doğal gaz 2023'te kullanılmaya başlanacak fakat sahanın tamamen devreye alınması 2023'ten ileri bir tarihte gerçekleşecek.