Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar 77 günün ardından tamamlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj yaptı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalar 77 günde başarıyla tamamlandı.

Fatih sondaj gemisi, 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.