Sakarya ilçesi Karasu Belediyesi zabıta alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sakarya ilçesi Karasu Belediyesi zabıta alımı için düğmeye bastı. Karasu Belediyesi zabıta alım ilanı 29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Zabıta alımı KPSS puanlarına göre yapılacak.
Adayların KPSS puanlarının en az 70 olması gerekiyor.
26 Temmuz 2021’de başlayacak olan başvurular 11 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.
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