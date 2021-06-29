  • BIST 1.366
  • Altın 497,700
  • Dolar 8,7252
  • Euro 10,3943
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Sakarya ilçesi Karasu Belediyesi zabıta alıyor

Sakarya ilçesi Karasu Belediyesi zabıta alımı için düğmeye bastı. Karasu Belediyesi zabıta alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte başvuru tarihleri ve şartlar:
Sakarya ilçesi Karasu Belediyesi zabıta alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sakarya ilçesi Karasu Belediyesi zabıta alımı için düğmeye bastı. Karasu Belediyesi zabıta alım ilanı 29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Zabıta alımı KPSS puanlarına göre yapılacak. 

Adayların KPSS puanlarının en az 70 olması gerekiyor.

26 Temmuz 2021’de başlayacak olan başvurular 11 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

sakarya-karasu-belediyesi-zabita-alim-basvuru-tarihleri.jpg

Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak26 Haziran 2021 Cumartesi 17:25
  • Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak26 Haziran 2021 Cumartesi 17:23
  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak26 Haziran 2021 Cumartesi 17:19
  • Marmaris Belediyesi zabıta alım ilanı yayınlandı25 Haziran 2021 Cuma 09:14
  • Altındağ Belediyesi’nden satılık mesken: 173 bin TL25 Haziran 2021 Cuma 09:10
  • AYEDAŞ ihale ile cep telefonu satın alacak25 Haziran 2021 Cuma 09:03
  • Aydın Sağlık Müdürlüğü ilaç hazırlama hizmeti alacak24 Haziran 2021 Perşembe 09:53
  • Tunceli İl Özel İdaresi toplu akaryakıt satın alacak24 Haziran 2021 Perşembe 09:48
  • Gölbaşı’nda icradan satılık büro: 300 bin TL23 Haziran 2021 Çarşamba 11:17
  • Türkşeker felaket kurtarma sistemi satın alacak22 Haziran 2021 Salı 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti