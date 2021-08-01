Sakarya İlkokulu yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilecek

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, depreme karşı yenilenmesi amacıyla yıkımını gerçekleştirip inşaatına başladığı Sakarya İlkokulu'nun 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Balıkesir İl Müdürlüğü arasında geçen yıl imzalanan protokol ile Sakarya İlkokulu’nun depreme karşı yenilenmesi amacıyla yıkımı gerçekleştirildi. Gerekli incelemelerin ardından yeniden inşasına başlanılan okul kısa sürede tamamlandı. Hem depreme karşı güvenli hem de öğrencilere çevreci bir binada eğitim alma imkanı sunacak yeni bina, 4 bin 26 metrekare alan üzerine 24 derslikli ve 4 kat olarak planlandı. Okulun 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonuna yetiştirilmesi için bina ve bahçe çalışmaları devam ediyor.

"ÇOCUKLARIMIZ EN İYİSİNE LAYIK"

Hedeflerinin Balıkesir’de eski ve depreme dayanıksız okul kalmaması olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya İlkokulu’nun geçen yıl yıkımının gerçekleştirildiğini ve inşasına başlandığını söyledi. Okulun şu anda yüzde 95’inin tamamlandığı bilgisini veren Başkan Yılmaz, "Modern derslikleri, atölyeleri, spor sahaları, sergi alanı gibi sosyal, kültürel ve sportif imkânlarıyla örnek bir eğitim yuvası olacak. Ekiplerimiz, bina içerisinde ince işçilikleri yaparken, bir yandan da bahçede peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Depreme dayanıklı ve modern binamızı 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirmek istiyoruz. İnşallah, öğrencilerimiz güçlü ve dayanıklı okullarda güven içerisinde eğitimlerine devam edecek. Geleceğimiz olan çocuklarımız her şeyin en güzeline, en iyisine layık" dedi.