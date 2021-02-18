Sakarya Kocaeli ve Zonguldak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Taraklı ilçesinde caddelerdeki iş yerleri ve konakların çatılarında kar ve buz kütleleri oluştu. Çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buz kütleleri, Taraklı Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan kent genelinde güzel görüntüler oluştu.

Adapazarı ilçesinde, çam ve meşelerle kaplı birinci derece doğal sit alanı Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, havadan görüntülendi.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından ekipler vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün gece etkili olan buzlanma nedeniyle erken saatlerde mesaiye başladı.

Tüm ekipler, vatandaşların kayarak zarar görmemesi için köprü, durak, kaldırım, üstgeçit ve yürüyüş yollarında buz kırma işlemi yaptı.

Ekipler, daha sonra buzlanma ve dona karşı engelleyici solüsyonla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, yoğun kar biriken Uluslararası Fuar Merkezinin çatısının bir kısmı çöktü. Teknik incelemelerin ardından fuar alanı bakıma alındı.

Çalışmalar tamamlana kadar cuma namazlarının, fuar alanında kılınmasına ara verildi.

Zonguldak

Zonguldak İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin dün başlayan kar küreme çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, ilçelerden Ereğli ve Kozlu'da 4 köye yeniden ulaşım sağlanıyor.

Kapalı 165 köy yolundan 156'sı dün ulaşıma açılmıştı. Diğer 5 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce Zonguldak Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde başlayıp yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülen kar yağışının, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-25 santimetre) olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışıyla etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.