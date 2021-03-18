Sakarya Meydan Muharebesi şehidinin mezarına 100 yıl sonra ilk ziyaret

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesinde şehit olan Kalecikli Salih'in mezarı, 100 yıl sonra bulundu.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ve emekli öğretmen Ziya Başar, Genelkurmay Başkanlığının 1974 yılında yayımladığı makaleden yola çıkarak Kalecikli Salih'in mezar yerini tespit etti. Kalecikli Salih'in mezarı, Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, Polatlı Belediyesi de Eskipolatlı Mahallesi sakinlerinin destekleriyle mezarı restore edip, çevre düzenlemesi yaptı. Mezarın bulunduğu alana Türk bayrağı da dikildi.

ANMA TÖRENİ

Kalecikli Salih, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı nedeniyle düzenlenen program kapsamında mezarı başında anıldı. Anma törenine, Kalecikli Salih'in torunları Necati Tunçay, Fatih Tunçay, Yasin Tunçay, Gökçe Tunçay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. Torunları da dedelerinin mezarına karanfil bıraktı.

'KAHRAMANCA SAVAŞARAK ŞEHİT DÜŞTÜ'

Necati Tunçay, dedelerinin yerini tespit eden Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'ne teşekkür ederek, "Kalecikli Salih evli ve bir çocuğu vardı. Çocuğu ve eşi rahmetli olmuşlar. Bizler kardeşinin torunlarıyız. Mezarının yerinin bulunduğu haberini aldığımızda şeref duyduk ve mezarının bulunduğu için çok mutlu olduk. Dedemizin kahramanca savaştığını duyduk, vatan toprağı için şehit düştüğünü öğrendik, bir yandan üzüntülüyüz öbür taraftan sevinçliyiz. Aldığımız bilgilere göre, savaşta bölük komutanı teğmeni yaralanıyor. Kalecikli Salih dedemiz komutanını sırtına alarak savaş cephesi dışına taşıyor. Tekrardan savaşmaya gittiğinde diğer komutanlarının da şehit düştüğünü öğreniyor. Kendisi bölüğü topluyor ve savaşa gönderiyor. Kahramanca savaşırken burada da şehit oluyor" dedi.

'100 YIL SONRA TORUNLARIYLA BULUŞTURDUK'

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise 2004 yılından beri Sakarya Meydan Muharebesi alanları üzerine araştırmalar yaptığını belirterek, "Sakarya Meydan Muharebesinde 5 bin 713 şehidimiz var. Bu topraklarda binlerce isimsiz şehit mezarı var. Bu mezar yerlerini biz tespit ediyoruz; ama kime ait olduğunu bilmiyorduk. 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir dergisinde çıkan makaleye rastlayan hocamız dergiyi bize ulaştırdı. Şehitler arasında bu şehidimizin olduğunu tespit ettikten sonra gerekli yazışmaları yaptık ve burasının Kalecikli Salih'e ait olduğunu tespit ettik. Daha sonra Kalecik'te şehidimizin torunlarını bulduk. Bu anlamlı günde de torunlarını 100 yıl sonra dedeleriyle buluşturduk" diye konuştu.