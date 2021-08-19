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Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100.Yılına Özel Kent Gezisi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin normalleşme süreciyle birlikte düzenlemeye başladığı kent gezileri Ankaralıları tarihi bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100.Yılına Özel Kent Gezisi

Haziran ayından itibaren gerçekleştirilen ve Başkentlilerden büyük ilgi gören ücretsiz kent gezi programı bu sefer Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılı’na özel yapılacak. Başkent 153’e başvuranları tarihi yolculuğa çıkaracak olan Büyükşehir Belediyesi, 22 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında Polatlı ve Haymana’ya gezi düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Ankara’nın tarihi yerleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Haziran ayından itibaren ücretsiz düzenlenmeye başlanan kent gezileri ile hem ilçeleri tanıtan hem de yerel esnafa katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılına özel bir gezi programı hazırladı.

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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN 100. YILINA ÖZEL POLATLI-HAYMANA GEZİSİ

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı anma etkinlikleri kapsamında, 22 Ağustos- 13 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece Polatlı ve Haymana’ya kent gezisi düzenleyecek. 
Bu özel gezi programı ile katılımcıların Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadele ile Türk Milletinin geleceğini değiştiren savaşın ruhunu yaşamaları ve savaşın geçtiği mekanları görmeleri sağlanacak. Başkent’te yaşayan ve daha önce bu mekanlara hiç gitmemiş olan vatandaşlarda tarih bilincini oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 22 gün boyunca hem Polatlı’ya hem de Haymana’ya ücretsiz gezi programı gerçekleştirecek.
 Hazırlanan program kapsamında;
-Alagöz Karargah Müzesi,
-Malıköy Tren İstasyonu,
-Sakarya Zafer Anıtı,
-Pota Müzesi,
-Üç Pınar Mesire Alanı (Yemek molası ve dinlenme)
-Duatepe Anıtı,
-Mangal Dağı Şehitliği ziyaret edilecek.

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22 GÜN SÜRECEK GEZİ İÇİN HER GÜN 100 KİŞİLİK GRUPLAR GÖTÜRÜLECEK

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 22 gün sürmesi nedeniyle, 22 gün boyunca Polatlı ve Haymana’ya her gün 100 kişilik 2 grup götürülecek. 
Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek Polatlı-Haymana gezisine katılmak isteyen Ankaralılar, Başkent 153 üzerinden başvuru yapabilecek.
22 gün sürmesi planlanan Polatlı ve Haymana gezisinin bitmesinin ardından ise 15 ilçeye gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören kent gezileri programı devam edecek. 

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