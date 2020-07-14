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Sakarya normalleşme süreciyle ihracatta atağa geçti

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya'dan haziran ayında 143 ülke ve 9 serbest bölgeye 381 milyon 394 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Sakarya normalleşme süreciyle ihracatta atağa geçti

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi büyük firmaların faaliyet gösterdiği "otomotiv şehri Sakarya"dan, haziran ayında 143 ülke ve 9 serbest bölgeye 381 milyon 394 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Sakarya, yılın ilk yarısında 1 milyar 904 milyon 620 bin dolarlık dış satım yaparak ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sıradaki yerini korudu.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayısta düşüş yaşanan Sakarya'nın ihracat rakamları, normalleşme süreciyle arttı.

Sakarya'dan geçen yılın haziran ayında yapılan 331 milyon 948 bin dolarlık ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde 381 milyon 394 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Haziran ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 bir önceki aya göre ise yüzde 122 artırmayı başaran kent, ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdürüyor.

İhracatta otomotiv başı çekti
Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin, haziran ihracatındaki en büyük pay, yüzde 89,5'le otomotiv sektöründe yaşandı.

Sektörün yılın ilk yarısındaki ihracatı, otomotiv fabrikalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli süre üretime ara vermesi nedeniyle 2019'un aynı dönemine göre yüzde 29,67 gerilemesine rağmen hazirandaki dış satımı yüzde 12,14 artarak 341 milyon 433 bin dolar olarak gerçekleşti.

Şehrin haziran ihracatında ikinci sırada 6 bin 531 dolarla iklimlendirme sanayi sektörü yer aldı. Bu sektörü, 5 bin 532 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 5 bin 516 dolarla demir ve demir dışı metaller, 4 bin 664 dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri izledi.

En fazla ihracat Fransa'ya
Sakarya'dan yılın altıncı ayında en fazla ihracat yapılan ülke, 48 milyon 504 bin dolarla Fransa oldu.

Kentten en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 41 milyon 871 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeleri 36 milyon 584 bin dolarlık ihracatla Almanya, 33 milyon 200 bin dolarla İtalya, 29 milyon 589 bin dolarla ABD, 26 milyon 489 bin dolarla İspanya izledi.

Bu ülkeler arasında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı, yüzde 30,78 ile ABD pazarında oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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