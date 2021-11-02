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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 29 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine, 29 akademik personel alınacağı duyuruldu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 29 akademik personel alacak

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji Fakülteleri ile Yabancı Diller, Akyazı Sağlık Hizmetleri, Ferizli, Geyve, Karasu, Sakarya ve Sapanca meslek yüksekokullarında görev yapacak akademik personel alımı için ilana çıkıldığı belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu yerler için 2 profesör, 4 öğretim görevlisi, 12 araştırma görevlisi, 8 doktor öğretim üyesi ve 3 doçent alınacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları içinse 16 Kasım Salı gününe kadar başvurular alınarak 26 Kasım Cuma günü ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavları gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar, 'https://ilan.subu.edu.tr/' adresinden takip edilebilecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
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