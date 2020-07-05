  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 31 °C
»

Sakarya Valis Kaldırım: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Sakarya Valisi Kaldırım, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.
Sakarya Valis Kaldırım: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.

Sakarya Valisi Kaldırım, şöyle konuştu:

"Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çiftçiye 'anızı yakma gübreye dönüştür' uyarısı05 Temmuz 2020 Pazar 11:44
  • 'Yüzen kışla' Anadolu Türkiye'yi denizlerde 'küresel güç' haline getirecek05 Temmuz 2020 Pazar 11:39
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kovid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk05 Temmuz 2020 Pazar 11:37
  • Bursa'da sosyal mesafe ve maske unutuldu; parkta horon oynandı05 Temmuz 2020 Pazar 11:03
  • Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü: 5 işçi yaralı05 Temmuz 2020 Pazar 11:02
  • Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı05 Temmuz 2020 Pazar 10:48
  • Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı zanlı tutuklandı05 Temmuz 2020 Pazar 10:19
  • Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor05 Temmuz 2020 Pazar 10:18
  • THY Endonezya seferlerine yeniden başladı05 Temmuz 2020 Pazar 09:24
  • İngiltere Libya'da petrol tesislerine yabancı paralı askerlerin girmesinden 'rahatsız'05 Temmuz 2020 Pazar 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti