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Sakarya Valisi Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, öğrencilerle kar topu oynadı.
Sakarya Valisi Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı

Dikmen Mahallesi'ne gelen Vali Kaldırım, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla kahvehanede çay içti.

Kaldırım, daha sonra Dikmen Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi.

Burada yeni temeli atılan okul inşaatında incelemede bulunan Kaldırım, Hendek Belediye Başkanı Hızır Çağrı Güngör ve Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Kaldırım, Hendek merkeze 36 kilometre uzaklıktaki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nı da gezdi.

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