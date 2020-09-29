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Sakarya'da 3 farklı yerde yangın

SAKARYA'da, itfaiye ekipleri aynı anda 3 farklı noktada çıkan yangına müdahale etti.
Sakarya'da 3 farklı yerde yangın

Adapazarı Güneşler Zirai Aletler Sitesi Süleymanbey Mahallesi mevkisinde ​öğle saatlerinde, kontrolsüz yakılan anız, yangına neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, 200 balya saman kül oldu. 

Diğer anız yangını ise Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi mevkisinde çıktı. Yakılan anızlardan sıçrayan alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, yangını kontrol altına alamayan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, Adapazarı'ndaki anız yangınına müdahale eden ekiplerin bir kısmı bu bölgeye sevk edildi. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Bir diğer yangın da Sapanca Göl Mahallesi Şayan Sokak üzerinde çıktı. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar kuruyan otları tutuşturdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgedeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

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