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Sakarya’da 68 yerleşim yeri karantinaya alındı

SAKARYA Valiliği, 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı.
Sakarya’da 68 yerleşim yeri karantinaya alındı

Sakarya Valiliği koronavirüs nedeniyle karantina sayılarını açıkladı. Sakarya’da bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığı belirtildi. Sakarya Valiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Değerli Sakaryalılar; Covid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibariyle 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Lütfen tedbirlere hassasiyetle uyalım.” 

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