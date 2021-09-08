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Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası

Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi’nde eğitim uçağının düştüğü iddia edildi. Yerel kaynaklara göre, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.

Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi’ne gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

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