Sakarya'da eğitim uçağı düştü ihbarı asılsız çıktı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı yapıldı ancak bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.

Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi’ne gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YÖNÜNDE BİLGİ EDİNİLEMEDİ

Sakarya’nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi’nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Yapılan soruşturmada bölgede bulunan eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler ihbar doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdü.