  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
Sakarya'da eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 5 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Bu kapsamda kentte düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentte yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlik ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması (Yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde sınırlı katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak basın açıklamaları hariç), açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, ticari faaliyetler hariç olmak üzere el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri eylem/etkinlikler ve yapılabilecek eylemlere destek vermek amacıyla diğer illerden ilimize gelebilecek araçlar ve şahısların ilimize girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19'uncu maddelerine istinaden Sakarya il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 15 Haziran saat 08.00'den 20 Haziran saat 08.00'e kadar yasaklandı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadaği'den, BAE'ye 'tutuklu alimleri serbest bırak' çağrısı14 Haziran 2020 Pazar 09:11
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti14 Haziran 2020 Pazar 09:10
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat14 Haziran 2020 Pazar 09:09
  • Libya hükümetinden Hafter milislerine 'soykırım' suçlaması14 Haziran 2020 Pazar 09:08
  • Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi14 Haziran 2020 Pazar 09:07
  • Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan koronavirüs aşısı ittifakı13 Haziran 2020 Cumartesi 22:22
  • Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hiçbirimiz güvende değiliz13 Haziran 2020 Cumartesi 22:21
  • Yeni yetkilerin ardından bekçiler tekrar eğitime alınacak13 Haziran 2020 Cumartesi 22:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı13 Haziran 2020 Cumartesi 21:44
  • İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç'tan açıklama13 Haziran 2020 Cumartesi 21:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti