Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Kaldırım: 41 yaralı var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada. Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te olay yerinde. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen Hendek'e hareket etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, patlamalar ve yangının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekipler burada, biz buradayız. Yaralı sayısıyla ilgili kamuoyunu yanıltmak istemiyorum ama yaralılarımız var. Sayıları konusunda daha sonra detaylı bilgi veririz. Hele yatıştıralım, soğutma işlemleri bitsin, yangını söndürelim, yaralılarımızın sayıları daha net bir şekilde ortaya çıkar inşallah. İçişleri ve çalışma bakanlarımızın bölgeye intikal edeceği bilgisini aldık. Devletin bütün birimleri burada.

Yoğun bir çalışma ve müdahale içindeyiz. Hala patlamalar devam ediyor. İnşallah bu patlamalar bir an evvel son haline gelir ve sonuçlar hakkında daha teknik bilgileri aktarmaya çalışırız."

Tarım ve Orman Bakanlığı patlama için harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya'ya büyük geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.