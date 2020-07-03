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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki fabrika patlamasıyla ilgili açıklama yapıyor. Erdoğan, patlamada 2 kişinin vefat ettiğini ve 1'i ağır 74 kişinin yaralandığını belirtti.
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki fabrika patlamasıyla ilgili açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2 can kaybı, 1'i ağır 74 yaralı var. Umarım içerideki yaralılarla ilgili olumsuz haber olmaz.

BAKAN AKAR'IN LİBYA ZİYARETİ

Bu planlamayı biz hafta başı yaptık. Hafta başı biliyorsunuz, önce Deniz Kuvvetleri Komutanımızı bölgeye gönderdik. O planın tahakkukunu orada gerçekleştirelim istedik. Ardından bir heyetle Savunma Bakanı oraya gidecekti. Dünkü Katar ziyaretimizden sonra da bugün Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. 

Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaların çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım. Yapılan iş budur.

ERDOĞAN'IN KATAR ZİYARETİ

Birinci derecede Libya konusunu ele aldık. Suriye, Irak, Sudan konusunu ele aldık. Yemen'le ilgili gelişmeleri ele aldık. Hepsinden öte Türkiye-Katar siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini samimi ortamda değerlendirdik

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