Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı. Olaya ilişkin bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinin Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın üçüncü gününde bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 144 kişilik ekip ile kadavra köpeğinin de bulunduğu beş arama köpeği kullanılarak fabrika etrafında arazi taraması yapıldı.

Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.

Vali Kaldırım, patlamada ölenlerin sayısının 6'yı çıktığını açıkladı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Sahadan elde edilen bulguların adli tıp kurumuna gönderildiğini ve sonuçların geldiğini aktaran Kaldırım, "İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya yükseldi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem Hendek'e hem Sakarya'ya hem de milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Kaldırım, patlamayla ilgili şu an itibarıyla 6 vefat ve 1 kayıp durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor. 4'ünün de ilimizde tedavileri devam ediyor, birinin durumu hala ağır. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Tekrar tüm milletimize, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum."

Kaldırım, fabrikanın denetimine ilişkin soru üzerine, "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Patlamanın olduğu ilk andan itibaren bütün ekiplerin, kendilerinin dahil bölgeye intikal ettiğini aktaran Kaldırım, "Çalışmalara başladılar. Şu ana kadar sahada 1097 AFAD, UMKE, arama kurtarma, sağlık, itfaiye, jandarma kriminal ve diğer ilgili birimlerimiz bizzat burada 190 araçla çalışma yaptı. Şu an sahada 4 arama, kurtarma, kadavra köpeği ekiplerle çalışma yapıyor." diye konuştu.

Kaldırım, adli sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, gerek bilirkişi gerekse de uzmanların çalışmaları yaptığını vurguladı.

Vali Kaldırım, patlamada evi ve iş yerleri zarar görenleri ziyaret etti

Sakarya Valisi Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde hasar oluşan ev ve iş yerleri ziyaret etti.

Vali Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki çalışmasının ardından Yukarıçalıca Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada halkın sıkıntılarını dinleyen Vali Kaldırım, ziyareti sırasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı. Bölgede yaşayan çocuklara satranç ve oyuncak verdi.

AK Parti'li Yavuz'dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada, tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirtti.

Yavuz, patlama meydana gelir gelmez bölgeye intikal ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir can daha kurtarmak için herkesin nasıl çırpındığına şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk andan itibaren yaşanan elim hadiseyle anbean ilgilendi. Devletimizin tüm imkanları adeta seferber edildi. Olayın hemen akabinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine intikal ederek eşgüdüm halinde çalışmanın en güzel örneğini ortaya koydu. Tarım Bakanımız, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak derhal bölgeye gönderdi. AFAD, UMKE, 112, İtfaiye Teşkilatı ile başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Hendek belediyemiz ve diğer kurumlar tüm imkanlarını seferber etti. Emniyet ve güvenlik birimleri ile Başsavcılık ilk andan itibaren büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Elim olayla ilgili tüm ayrıntılar irdeleniyor, adli ve idari soruşturmalar titizlikle yürütülüyor."

"Sorumsuzca yayın yapan ve açıklamalarda bulunanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

Patlamada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesine katılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın Sakarya'ya geldiğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu somut ve net tabloya rağmen, olayları çarpıtmak için uğraş vererek, sanki daha fazla ölü var da saklanıyor gibi bir intiba oluşturmaya çalışanlar da oldu. Bunu da acılı bir ailenin olayın sıcaklığıyla verdiği ancak sonradan geri aldığı demeç üzerinden yapmaya çalıştılar. Devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiği, herkesin 'Ben ne yapabilirim?' anlayışı içinde olay yerine koştuğu ve anbean tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşıldığı bir atmosferde sorumsuzca yayın yapan ve açıklamalarda bulunanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ek gözaltı süresi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür ile iki ustabaşı için 1 gün ek gözaltı kararı verildi.

Hendek Devlet Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı bir kadın hakkında gözaltı kararı verildi.Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli ile gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezinden alınan Halis Yılmaz'ın naaşı, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Emirdağ Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.

Patlamada yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı

Havai fişek fabrikasının yakınında bulunan Yeni Orman Mahallesi'nde esnafın ve vatandaşların, patlama sonrası yaşadıkları panikle bulundukları yerden uzaklaşmaya çalışmaları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kayıtlarda, bir akaryakıt istasyonunun raflarında bulunan malzemelerin patlamanın şiddetiyle yere saçıldığı, esnafın büyük panik yaşadığı ve iş yeri sahibinin kaçmaya çalışırken yere düştüğü görülüyor.

Öte yandan patlamada yaralanarak hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edildi, biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi ise devam ediyor.