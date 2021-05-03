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Sakarya'da ilk çeyrekte 'tamamlama vizesi' alan yatırımlar 631 kişiye iş kapısı oldu

"Otomotiv şehri" Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde 46 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi, toplam tutarı yaklaşık 437 milyon lira olan 6 yatırım "tamamlama vizesi" aldı.
Sakarya'da ilk çeyrekte 'tamamlama vizesi' alan yatırımlar 631 kişiye iş kapısı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk çeyreğinde Sakarya'da gerçekleştirilen 437 milyon 40 bin 657 lira tutarındaki 6 yatırıma "tamamlama vizesi" verildi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden olan Sakarya'da ocak-mart döneminde 6 proje tamamlama vizesi aldı.

Sabit yatırım tutarı 437 milyon 40 bin 657 lirayı bulan yatırımlarla 631 kişi iş sahibi oldu, imalat sanayisi ağırlıklı olmak üzere tekstil, tarım, eğitim ve birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

Turizm yatırımı dikkati çekti
Söz konusu 6 proje içinde yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırada, bir turizm firmasının 355 milyon 272 bin 814 liralık yatırımı yer aldı.

Otel, motel, pansiyon, kamp ve diğer konaklama alanlarının yapıldığı bu projeyle 475 kişi işe yerleşti. Böylece firmanın bu projesi ilk çeyrekte en fazla istihdam sağlayan yatırım olarak kayıtlara geçti.

Bir traktör firması tarafından hayata geçirilen 51 milyon 933 bin 509 liralık yatırım projesi sayesinde de 73 kişi iş sahibi oldu.

Endüstri alanında faaliyet gösteren bir firma da aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Özel amaçlı makine imalatına yönelik 21 milyon 703 bin 488 liralık yatırımın devreye alınmasıyla 25 kişi işe yerleştirildi.

Kentte eğitim sektörüne yönelik faaliyet gösteren firma aldığı tamamlama vizesiyle 40, kauçuk ürünleri imalatı yapan firma 5, kontrplak, yonga levha, sunta, diğer pano ve tahtaların imalatını yapan firma ise 13 kişiyi istihdam etti.

Böylece söz konusu 6 yatırımla 631 kişi iş imkanı buldu.

Teşvik belgesi alan 46 proje, 1234 kişiye istihdam sağlayacak
Bu dönemde ayrıca hayata geçirilmesi planlanan 3'ü yabancı sermayeli 46 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım tutarı 1 milyar 710 milyon 145 bin lirayı bulan projelerin kentte 1234 kişilik yeni istihdam oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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