Sakarya'da korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir süper marketin deposunda kaynak yapıldığı sırada başlayan yangın tüm depoyu sardı. Depo, alev alev yanarken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bir süper market deposunda, saat 09.00 sıralarında, içeride kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, önce gıda malzemelerinin bulunduğu alanda yayılırken, alevler daha sonra temizlik malzemelerinin bulunduğu alana sıçradı. Alev alev yanan depo yangınını söndürmek için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 24 itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü’nden 2 ekip görevlendirildi. Bu sırada firma çalışanları yangının yayılmasını önlemek amacıyla depo içerisinde bulunan yanıcı malzemeleri dışarıya çıkarttı. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde şehrimizin büyük bir firmasının ana deposunda yangın çıktı. Şu anda sebebini bulmak için çalışmalar sürerken bir yandan da deponun söndürülmesi için çalışma yapılıyor. Deponun etrafı tamamen kontrol altına alındı, diğer meskun mahallere sıçramaması için önlemler alındı ama depoda yangın devam ediyor. 4 yönden deponun sönmesi için çalışma başlatıldı. Büyükşehirin itfaiye ekipleri, orman bölge ekipleri ve tüm personel bölgede söndürme çalışması yapıyor. Deponun merkezindeki alevler devam ediyor ve bakanlıktan yangını söndürebilmek için helikopter istedik. Helikopteri bekliyoruz şu anda, ben tüm şehrimize geçmiş olsun diliyorum. Cana bir şey olmaması şu andaki tek tesellimizdir" dedi.