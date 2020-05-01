  • BIST 101.110
  • Altın 382,911
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 15 °C
»

Sakarya'da kuş gribi şüphesiyle 700 bin tavuk itlaf edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki bir çiftlikte tavuklarda hastalık ortaya çıktı. Kuş gribi olmasından şüphelenilen hastalık nedeniyle 700 bin tavuk itlaf edildi.
Sakarya'da kuş gribi şüphesiyle 700 bin tavuk itlaf edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin merkezinde bulunan bir tavuk çiftliğinde tavuklarda hastalık ortaya çıktı. Et tavuğu yetiştiren özel işletmede görülmeye başlanılan hastalık nedeniyle yaklaşık 700 bin tavuk telef oldu.

Sözcü'nün haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen veterinerler tavuklardan numune aldı. Hastalığın hayvanlara bulaşmaması için tesis karantina altına alındı. Türkiye’nin en büyük tavuk merkezlerinden biri olan Kaynarca’daki bu olay büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.

700 BİN TAVUK İMHA EDİLDİ

İşletmede 5 milyon TL değerindeki 700 bin tavuğun tamamı imha edilirken, işletmeye büyük bir zarara uğradı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken, “Tavuk Vebası” bir diğer adıyla Avian İnfluenza (Kuş Gribi) olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

1 MİLYON TAVUK DAHA TELEF OLABİLİR

Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmasa da Kaynarca’da yaşanan tavuk ölümleri nedeniyle 1 milyona yakın tavuğun bu hastalık nedeniyle telef edilmek zorunda kalınacağı, bu rakamın da artmasından endişe duyulduğu bölgeden gelen haberler arasında.

Kaynarca  İlçesinde  çok sayıda tavuk firmasına üretim yapan çiftlikler bulunuyor. Bu çiftlikler yumurtadan çıkan civcivleri 45 gün süreyle bakımlarını yaparak piliçlik tavuk haline geldikten sonra tavuk firmalarına gönderiyorlar. Kaynarca Bölgesinde çeşitli firmalara ait üretim yapan yetiştiriciler de bulunuyor.

KUŞ GRİBİ NEDİR? 

(Avian İnfluenza , Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu) Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Hasta tavuklarda yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez 1878 yılında İtalya'da tespit edilmiş ve “tavuk vebası” olarak adlandırılmıştır.

Hastalık etkeninin bir virüs olduğu 1901 yılında ortaya konulmuş olmasına karşın, etkenin memeli influenza A virüsleri ile ilişkili olduğu ancak 1955 yılında gösterilebilmiştir. Hindilerde ise ilk izolasyon 1963 yılında Kuzey Amerika'da yapılmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama01 Mayıs 2020 Cuma 16:33
  • Erdoğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne video konferansla bağlanarak hastalarla görüştü01 Mayıs 2020 Cuma 16:32
  • Günümüzdeki salgın tedbirlerini 19. yy'da Osmanlı'da da uygulandığı ortaya çıktı01 Mayıs 2020 Cuma 16:11
  • Yunan sahil güvenlik botları bir kez daha insan haklarını ihlal etti01 Mayıs 2020 Cuma 16:06
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda dönüşü sürüyor01 Mayıs 2020 Cuma 16:00
  • Türk Kızılay'dan Kadıköy'de ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı01 Mayıs 2020 Cuma 16:00
  • DSÖ Çin temsilcisinden kritik açıklama: Çin inceleme talebimizi reddediyor01 Mayıs 2020 Cuma 15:22
  • Kendisini durduran trafik polisine saldırdı01 Mayıs 2020 Cuma 14:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'nin kuruluşunun 56. yıl dönümünü kutladı01 Mayıs 2020 Cuma 14:42
  • Hafter milislerinden sivillere roketli saldırı01 Mayıs 2020 Cuma 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti