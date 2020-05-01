Sakarya'da kuş gribi şüphesiyle 700 bin tavuk itlaf edildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki bir çiftlikte tavuklarda hastalık ortaya çıktı. Kuş gribi olmasından şüphelenilen hastalık nedeniyle 700 bin tavuk itlaf edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin merkezinde bulunan bir tavuk çiftliğinde tavuklarda hastalık ortaya çıktı. Et tavuğu yetiştiren özel işletmede görülmeye başlanılan hastalık nedeniyle yaklaşık 700 bin tavuk telef oldu.

Sözcü'nün haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen veterinerler tavuklardan numune aldı. Hastalığın hayvanlara bulaşmaması için tesis karantina altına alındı. Türkiye’nin en büyük tavuk merkezlerinden biri olan Kaynarca’daki bu olay büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.

700 BİN TAVUK İMHA EDİLDİ

İşletmede 5 milyon TL değerindeki 700 bin tavuğun tamamı imha edilirken, işletmeye büyük bir zarara uğradı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken, “Tavuk Vebası” bir diğer adıyla Avian İnfluenza (Kuş Gribi) olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

1 MİLYON TAVUK DAHA TELEF OLABİLİR

Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmasa da Kaynarca’da yaşanan tavuk ölümleri nedeniyle 1 milyona yakın tavuğun bu hastalık nedeniyle telef edilmek zorunda kalınacağı, bu rakamın da artmasından endişe duyulduğu bölgeden gelen haberler arasında.

Kaynarca İlçesinde çok sayıda tavuk firmasına üretim yapan çiftlikler bulunuyor. Bu çiftlikler yumurtadan çıkan civcivleri 45 gün süreyle bakımlarını yaparak piliçlik tavuk haline geldikten sonra tavuk firmalarına gönderiyorlar. Kaynarca Bölgesinde çeşitli firmalara ait üretim yapan yetiştiriciler de bulunuyor.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

(Avian İnfluenza , Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu) Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Hasta tavuklarda yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez 1878 yılında İtalya'da tespit edilmiş ve “tavuk vebası” olarak adlandırılmıştır.

Hastalık etkeninin bir virüs olduğu 1901 yılında ortaya konulmuş olmasına karşın, etkenin memeli influenza A virüsleri ile ilişkili olduğu ancak 1955 yılında gösterilebilmiştir. Hindilerde ise ilk izolasyon 1963 yılında Kuzey Amerika'da yapılmıştır.